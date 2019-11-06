Во Владивостоке неизвестный напал на девушку

Posted 6 ноября 2019, 04:22
Published 6 ноября 2019, 04:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В полиции Владивостока прокомментировали обстоятельства нападения на местную жительницу на улице Харьковская. По информации городского УМВД, 32-летний житель Владивостока услышал крики девушки. Она просила о помощи.
Выглянув в окно, мужчина увидел рядом с девушкой молодого человека. Пытаясь спугнуть злоумышленника, он потребовал отпустить гражданку и выстрелил в воздух из травматического пистолета. Испугавшись, нападавший скрылся с места происшествия.
По данному факту идёт проверка. При этом в пресс-службе УМВД по Владивостоку добавили, что заявления от самой девушки в полицию не поступало.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что неравнодушные жители приморского города Артём спасли 8-летнюю девочку от маньяка. Четверо мужчин скрутили злоумышленника и вызвали полицейских. В городской администрации наградили местных жителей, спасших ребёнка от возможной трагедии.