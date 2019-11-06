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Posted 6 ноября 2019, 04:22

Published 6 ноября 2019, 04:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке напали на девушку

Во Владивостоке неизвестный напал на девушку

6 ноября 2019, 04:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Во Владивостоке напали на девушку
Сюжет
Мвд
Жительницу Владивостока спас от нападения злоумышленника случайный свидетель. Пытаясь спугнуть нападавшего, мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета. Сама жертва нападения не обращалась в правоохранительные органы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В полиции Владивостока прокомментировали обстоятельства нападения на местную жительницу на улице Харьковская. По информации городского УМВД, 32-летний житель Владивостока услышал крики девушки. Она просила о помощи.

Выглянув в окно, мужчина увидел рядом с девушкой молодого человека. Пытаясь спугнуть злоумышленника, он потребовал отпустить гражданку и выстрелил в воздух из травматического пистолета. Испугавшись, нападавший скрылся с места происшествия.

По данному факту идёт проверка. При этом в пресс-службе УМВД по Владивостоку добавили, что заявления от самой девушки в полицию не поступало.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что неравнодушные жители приморского города Артём спасли 8-летнюю девочку от маньяка. Четверо мужчин скрутили злоумышленника и вызвали полицейских. В городской администрации наградили местных жителей, спасших ребёнка от возможной трагедии.

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#Новости#Владивосток#Мвд
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