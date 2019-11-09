В Приморье спасатели второй день ищут в море пропавшего аквалангиста

Posted 9 ноября 2019, 04:46
Published 9 ноября 2019, 04:46
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В районе мыса Вятлина у побережья Владивостока пропал 31-летний дайвер Павел Ваземиллер. Родственники и друзья молодого человека утверждают, что он перестал выходить на связь 8 ноября в районе 11 часов дня. В настоящий момент местоположение пропавшего аквалангиста остаётся неизвестным, а его поиски продолжаются.
В краевом управлении МЧС подтвердили информацию о пропаже дайвера. Поисками Павла занимаются сотрудники Владивостокской городской службы спасения. Днём к месту пропажи были направлены водолазы. Сегодня, 9 ноября поиски были продолжены в районе мыса Вятлина, но пока безрезультатно.
Помимо спасателей к мероприятиям подключились волонтеры. Вместе с тем, родственники и друзья пропавшего аквалангиста просят помощи у местных рыбаков и владельцев катеров, проплывающих в районе мыса Вятлина. Соответствующий пост помощи был опубликован в инстграм-сообществе primpoisk25.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье идут поиски пропавших рыбаков, которые вышли в море в Ольгинском районе. Спасателям удалось найти только перевёрнутую лодку, а район поисков был увеличен до Сахалина. Вместе с приморскими коллегами акваторию моря обследуют спасатели Сахалинской области.