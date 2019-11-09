В Приморье спасатели второй день ищут в море пропавшего аквалангиста

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье идут поиски пропавших рыбаков, которые вышли в море в Ольгинском районе. Спасателям удалось найти только перевёрнутую лодку, а район поисков был увеличен до Сахалина. Вместе с приморскими коллегами акваторию моря обследуют спасатели Сахалинской области.