Вдох смерти: подросткам Приморья угрожает токсикомания

Posted 11 ноября 2019, 05:26
Published 11 ноября 2019, 05:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Две смерти за два месяца
В конце сентября текущего года в Лесозаводском городском округе скончалась 16-летняя школьница. Полиция выяснила, что девушка надышалась парами токсических веществ, и её организм не выдержал. Спустя почти месяц, в октябре, произошёл второй летальный случай, связанный с токсикоманией. Снова в Лесозаводске.
12-летний местный школьник решил на себе испытать действия опасного вещества. Мальчик надышался парами бытового газа и скончался от асфиксии. По этим двум случаям полиция и следственные органы начали проводить проверки. Известно, что оба погибших подростков были из неблагополучных семей, которые состояли на учёте у местных органов опеки.
В краевом управлении МВД заявили о том, что подростки хорошо осведомлены о сниффинге — способе применения газа для достижения эффекта эйфории и галлюцинаций. После употребления токсических веществ начинает развиваться стойкое привыкание и зависимость. Вдыхаемый газ не только действует на нервную систему, но и вызывает удушение, что в конечном итоге может привести к смерти.
В такие опасные эксперименты детей как правило вовлекают их старшие товарищи, имеющий пагубный опыт. Если ребёнок попробовал вдохнуть газ в первый, а потом и во второй раз, то можно смело заявить о том, что у него развивается зависимость.
По мнению анонимного эксперта в области молодёжных субкультур, главная причина распространения сниффинга кроется в бедности населения. Как правило, дети из малообеспеченных семей не могут себе позволить так часто посещать кинотеатры, а также записаться на спортивные секции или кружки по интересам. Везде требуются деньги, которых у них нет.
«Прежде всего это социальная проблема, которой должны заниматься власти от самых низов и до верхов. Детям нужно найти интересные занятия, чтобы они не проводили время без присмотра взрослых на улицах и в подворотнях. Главное, чтобы чиновники не занимались формализмом. На практике мы часто видим, что чиновники проведут разовое мероприятие для молодёжи и детей, а потом отчитываются, что была проведена профилактическая работа», — заявил собеседник.
Почему подростки попадают под зависимость различных психотропных веществ? По словам клинического психолога Вячеслава Варушичева, в большинстве случаев они пытаются выглядеть взрослыми в глазах окружающих. Нередко у таких детей родители входят в категорию алкозависимых. Хотя дети относятся с осуждением к пагубным привычкам своих родителей, но они начинают пробовать различные вещества, не отдавая себе в этом отчёт. Нередко бывает, что в группу риска попадают подростки из благополучных семей. Родители таких детей не особо следят за их воспитанием, отдавая эту функцию на откуп школам. Их больше волнует решение текущих финансовых или бытовых вопросов, а не то, чем занимаются их дети.
«О том, чтобы запретить продажу токсических веществ, говорилось неоднократно. Сейчас уже нельзя будет ребёнку купить в магазине бытовой газ и другие летучие растворители, в том числе и клей. Но подростки научились обходить данные запреты», — заявил клинический психолог Вячеслав Варушичев.
Как рассказал специалист, зависимые подростки либо находят новые аналоги для получения эффекта, либо просят взрослых приобрести им нужные вещества. Детям в этом охотно помогают люди, ведущие маргинальный образ жизни или страдающие алкогольной и наркотической зависимостями. Найти таких людей у подростков не составляет проблем.
Анонимный эксперт добавил, что приобрести газовые баллоны подростки могут на уличных рынках. Как правило, там продавцы не особо озабочены тем, что детям нельзя продавать токсические вещества. Тем более, что у таких продавцов баллоны для газовых плит стоят гораздо дешевле, чем в магазинах, где сотрудники вряд ли продадут товар несовершеннолетним.
Помимо прочего, «на помощь» подросткам всегда придёт интернет со своими социальными сетями и мессенджерами. Иногда сама «глобальная паутина» помогает найти нужный способ получения токсических веществ. Пока редакция собирала материалы о подобных происшествиях в регионе и в России, в поисковике и на многих сайтах стала возникать нативная и баннерная реклама с предложениями легкого и быстрого заказа баллончиков бытового газа.
Хуже ситуация только за пределами Владивостока
Если сравнивать детскую наркоманию и токсикоманию в регионе сейчас и в прошлые года, то в настоящее время ситуация изменилась. Например, в 90-х годах употребление наркотиков и других психотропных веществ было чуть ли не повсеместной практикой в Приморье. Сейчас в опасности находятся населённые пункты, где слабо проводится профилактическая работа.
К примеру, если во Владивостоке в последние годы нет упоминаний о том, что местные дети балуются бытовым газом и другими токсическими веществами, то за пределами краевого центра с этой проблемой сталкиваются гораздо чаще. Вячеслав Варушичев считает, что всё дело в том, что в столице региона ведётся профилактическая работа, а в других населённых пунктах эту работу проводят не так часто, а если и проводят, то ей занимаются в основном учителя.
«Нужно чаще работать над информированностью населения, особенно в нашей глубинке. В отдалённых районах люди, как правило, плохо знакомы с последствиями токсических веществ. Насколько мне известно, наркологи являются дефицитными специалистами в сельских районах. Поэтому и работа в этом направлении проводится не так эффективно. Как правило, профилактикой занимаются учителя. Но нужно понимать, что педагоги не являются специалистами в области наркологии. У них итак большая нагрузка в связи с учебными программами и внеурочной деятельностью», — рассказал Вячеслав Варушичев.
С мнением специалиста согласен и наш собеседник, говоря о том, что в отдалённых населённых пунктах не хватает квалифицированных специалистов. Зачастую люди вынуждены ехать за медицинской помощью в райцентр или в ближайший крупный город. К тому же не во всех крупных населённых пунктах Приморья, за исключением Владивостока, можно найти нарколога или психолога, специализирующего на подростковых проблемах.
Как выявить подростка-токсикомана
Обычно ребёнка-токсикомана выявить среди сверстников не представляет труда. Во-первых, у него начинают деградировать умственные способности. Во-вторых, в одежде ребёнка прослеживается неопрятность, а его поведение становится неадекватным. Процесс деградации начинает проходить очень быстро. Очень часто дети и подростки, страдающие подобными заболеваниями, начинают пропускать занятия в школе.
«Деградация от употребления бытового газа происходит очень быстро. Человек, употребляющий токсические вещества на протяжении долго периода времени, становится слабоумным, а смерть может наступить в любой момент. Немного перемешав дозу, ребенок может умереть и неважно в первый или второй раз он попробовал», — заявил специалист.
Помогает выявлять токсикоманов и наркоманов тестирование, проводимое в учебных заведениях. Но если во владивостокских школах это процедура является довольно частой, то вот в сельских школах это проходит редко. К тому же, тестирование не всегда является показателем реального положения дел в школе. Нередко ученики, которые употребляют запрещённые препараты, просят своих одноклассников сдать вместо них анализы. Из-за чего некоторые школы не попадают в поле зрения специалистов.
Отметим, что по информации Следственного комитета России только с 2016 по 2018 годы в стране погибли 360 детей из-за сниффинга. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести в стране ограничения по продаже товаров, в составе которых есть токсические вещества. В свою очередь СКР предложил блокировать интернет-ресурсы, пропагандирующие сниффинг и ограничить продажу баллонов бытового газа.