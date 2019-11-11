Вдох смерти: подросткам Приморья угрожает токсикомания

Почему подростки попадают под зависимость различных психотропных веществ? По словам клинического психолога Вячеслава Варушичева, в большинстве случаев они пытаются выглядеть взрослыми в глазах окружающих. Нередко у таких детей родители входят в категорию алкозависимых. Хотя дети относятся с осуждением к пагубным привычкам своих родителей, но они начинают пробовать различные вещества, не отдавая себе в этом отчёт. Нередко бывает, что в группу риска попадают подростки из благополучных семей. Родители таких детей не особо следят за их воспитанием, отдавая эту функцию на откуп школам. Их больше волнует решение текущих финансовых или бытовых вопросов, а не то, чем занимаются их дети.