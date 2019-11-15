600 лет тюрьмы: двум приморцам грозят внушительным сроком в зарубежной тюрьме

В итоге приморцы взяли под управление яхту и отправились по маршруту до Италии. Однако в ночь с 1 по 2 ноября их судно попало в шторм, было задержано пограничниками в территориальных водах Греции. В ходе допроса выяснилось, что туристы, которых перевозили приморцы, на самом деле являются нелегальными мигрантами. В Греции за каждого нелегала светит по 15 лет тюрьмы, а их на судне было 40 человек. Таким образом мужчины могут получить тюремный срок до 600 лет лишения свободы по местным законам.