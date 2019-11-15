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Posted 15 ноября 2019, 07:15

Published 15 ноября 2019, 07:15

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

тюрьма

600 лет тюрьмы: двум приморцам грозят внушительным сроком в зарубежной тюрьме

15 ноября 2019, 07:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi. тюрьма
Два жителя Приморья отправились на заработки в Турцию. Один из них, Алексей Маленков, рассчитывал заработать там на обучение своего сына. Но вместо обещанных денег им светит 600 лет лишения свободы. Родственники Алексея просят помощи у МИД России, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новые Известия».

По словам сестры Алексея Маленкова, Ксении Гиреевой, её брат хотел заработать деньги на обучение своего сына в морском колледже и ремонт в собственном доме, который расположен в Уссурийске. Для этого он отправился вместе со своим товарищем Романом Беленко на заработки Грецию. Там мужчинам обещали зарплату в размере 200 тысяч рублей.

В обязанность россиян входило проведение морских экскурсий для туристов по маршруту Турция — Италия. Для этого компания-работодатель оплатило обучение мужчин по управлению яхтой. После обучения Алексея и Романа назначили на их первый рейс. Но, по словам сестры, Алексей ещё перед отправлением заметил что-то неладное. Есть предположения, что мужчинам угрожали в случае отказа от работы.

В итоге приморцы взяли под управление яхту и отправились по маршруту до Италии. Однако в ночь с 1 по 2 ноября их судно попало в шторм, было задержано пограничниками в территориальных водах Греции. В ходе допроса выяснилось, что туристы, которых перевозили приморцы, на самом деле являются нелегальными мигрантами. В Греции за каждого нелегала светит по 15 лет тюрьмы, а их на судне было 40 человек. Таким образом мужчины могут получить тюремный срок до 600 лет лишения свободы по местным законам.

По делу Беленко и Маленкова уже прошло предварительное слушание 7 ноября. Стороне защиты суд предоставил 10 суток для предоставления невиновности подозреваемых. В связи с этим обстоятельством родственники Алексея Маленкова забили тревогу и составили обращение в адрес МИД России и администрации президента.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уроженцу Владивостока Антону Лихареву грозило до 20 лет в лишения свободы в Тюрьме Филиппин. Мужчина подстрелил в чужой стране редкую зеленую черепаху. Однако, ему удалось выйти под залог и с этого момента он пропал. В суде он настаивал на том, что выстрелил в животное случайно.

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#Новости#Общество#Уссурийск#Греция
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