Более 50 миллиметров осадков: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что погодные условия ухудшатся в регионе в ночь на понедельник, 18 ноября. В крае ожидаются осадки смешанного характера: дождь, сильный снег, снег с дождём. Причём в районах, где будет только снег, может выпасть до 19 миллиметров осадков. В случае, если в муниципалитете или в городском округе будет снег с дождём, то там за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.