Более 50 миллиметров осадков: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

Posted 16 ноября 2019, 04:59
Published 16 ноября 2019, 04:59
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что погодные условия ухудшатся в регионе в ночь на понедельник, 18 ноября. В крае ожидаются осадки смешанного характера: дождь, сильный снег, снег с дождём. Причём в районах, где будет только снег, может выпасть до 19 миллиметров осадков. В случае, если в муниципалитете или в городском округе будет снег с дождём, то там за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.
Ожидаются гололёдные явления, местами сильные, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Осадки будут сопровождаться сильным ветром до 32 метров в секунду.
Жителей региона просят на время действия штормового предупреждения воздержаться от выезда за пределы населённый пунктов и, по возможности, отказаться от личного транспортного средства.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что об ухудшении погодных условий ещё в начале текущей недели предупреждал главный синоптик Приморья Борис Кубай.