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Posted 16 ноября 2019, 04:59

Published 16 ноября 2019, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

снег

Более 50 миллиметров осадков: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

16 ноября 2019, 04:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi . снег
В Приморье и во Владивостоке, в частности, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики подтвердили информацию о том, что в ночь на понедельник, 18 ноября, и на протяжении целого первого рабочего дня на следующей неделе в регионе будет идти снег, а в некоторых районах — снег с дождём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что погодные условия ухудшатся в регионе в ночь на понедельник, 18 ноября. В крае ожидаются осадки смешанного характера: дождь, сильный снег, снег с дождём. Причём в районах, где будет только снег, может выпасть до 19 миллиметров осадков. В случае, если в муниципалитете или в городском округе будет снег с дождём, то там за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.

Ожидаются гололёдные явления, местами сильные, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Осадки будут сопровождаться сильным ветром до 32 метров в секунду.

Жителей региона просят на время действия штормового предупреждения воздержаться от выезда за пределы населённый пунктов и, по возможности, отказаться от личного транспортного средства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что об ухудшении погодных условий ещё в начале текущей недели предупреждал главный синоптик Приморья Борис Кубай.

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#Новости#Общество#Владивосток#Штормовое предупреждение
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