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Posted 20 ноября 2019, 13:01

Published 20 ноября 2019, 13:01

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Больница

Психбольница в Забайкалье признана лучшей в России

20 ноября 2019, 13:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Больница
Сюжет
Больница
Забайкальская краевая психиатрическая больница признана лучшей в России — медицинское учреждение одержало победу в XII Всероссийском конкурсе «За подвижничество в области душевного здоровья», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте краевого министерства здравоохранения, Краевая клиническая психиатрическая больница имени В. Х. Кандинского победила в номинации «Лучшее учреждение». Организатором конкурса выступил общественный совет по вопросам психического здоровья при главном психиатре Минздрава России.

Высокий уровень оказания помощи забайкальцам со стороны больницы отметил и сам главный психиатр министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе, который направил в регион благодарственное письмо.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 19 декабря в Москве.

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#Новости#Общество#Больница#Забайкальский край
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