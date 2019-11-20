Психбольница в Забайкалье признана лучшей в России

По информации на официальном сайте краевого министерства здравоохранения, Краевая клиническая психиатрическая больница имени В. Х. Кандинского победила в номинации «Лучшее учреждение». Организатором конкурса выступил общественный совет по вопросам психического здоровья при главном психиатре Минздрава России.