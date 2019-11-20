Психбольница в Забайкалье признана лучшей в России

Posted 20 ноября 2019, 13:01
Published 20 ноября 2019, 13:01
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По информации на официальном сайте краевого министерства здравоохранения, Краевая клиническая психиатрическая больница имени В. Х. Кандинского победила в номинации «Лучшее учреждение». Организатором конкурса выступил общественный совет по вопросам психического здоровья при главном психиатре Минздрава России.
Высокий уровень оказания помощи забайкальцам со стороны больницы отметил и сам главный психиатр министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе, который направил в регион благодарственное письмо.
Церемония награждения победителей конкурса пройдет 19 декабря в Москве.