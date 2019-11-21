По просьбам трудящихся: проект новой маршрутной сети представлен во Владивостоке

Posted 21 ноября 2019, 13:55
Published 21 ноября 2019, 13:55
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как подчеркнули в пресс-службе мэрии города, при его составлении большую роль сыграли как пожелания пассажиров, так и мнение перевозчиков. На сегодняшний день городская автобусная сеть состоит из 93 маршрутов, которые предлагается сократить до 72, убрав дублирующие.
Ранее проект уже был представлен главе Владивостока Олегу Гуменюку и депутатам городской Думы. Представители власти отметили, что маршрутная сеть требует доработки и внесли свои предложения.
Теперь с проектом могут ознакомиться все желающие. Пассажиров просят внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронной почте [email protected]. Сообщения принимаются до 10 декабря.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», новая маршрутная сеть должна заработать в начале нового года. В частности, в столице Дальнего Востока может появиться маршрут № 5 «Железнодорожный вокзал — ТЦ «Калина Молл». Он объединит центр города через Золотой мост и улицу Светланская с районом Чуркина. Курсировать по этому маршруту будут восемь автобусов. Ещё один маршрут, который планируют ввести в городе, — № 45, который будет следовать из посёлка Трудовое до остановки общественного транспорта «Маяк».