По просьбам трудящихся: проект новой маршрутной сети представлен во Владивостоке

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», новая маршрутная сеть должна заработать в начале нового года. В частности, в столице Дальнего Востока может появиться маршрут № 5 «Железнодорожный вокзал — ТЦ «Калина Молл». Он объединит центр города через Золотой мост и улицу Светланская с районом Чуркина. Курсировать по этому маршруту будут восемь автобусов. Ещё один маршрут, который планируют ввести в городе, — № 45, который будет следовать из посёлка Трудовое до остановки общественного транспорта «Маяк».