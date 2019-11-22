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Posted 22 ноября 2019, 14:52

Published 22 ноября 2019, 14:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Муж женщины, выбросившей младенца в окно во Владивостоке, рассказал интересные детали

Муж женщины, выбросившей младенца в окно во Владивостоке, рассказал интересные детали

22 ноября 2019, 14:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Стало известно, что полиция выезжала к жительнице Владивостока, которая выбросила собственного ребёнка в окно, незадолго до трагического происшествия. На этом настоял супруг женщины, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, в полицию позвонил муж подозреваемой. В этот момент он был не в Приморье из-за рабочих вопросов. Мужчина сообщил сотрудникам ведомства о своих опасениях и сказал, что жена может навредить их общему ребёнку.

Прибывшие на Часовитина полицейские лишь определили, что у женщины был конфликт с мамой. Однако обе они заявили, что отношения удалось отрегулировать. Ничего агрессивного или злого в отношении младенца его мать не проявляла, поэтому полиция удалилась.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о жуткой трагедии, которая буквально потрясла Владивосток 22 ноября. Следователи сообщили, что женщина нарочно выкинула с 8 этажа своего же ребёнка. Младенец скончался мгновенно. Возбуждено уголовное дело. В качестве одной из версий случившегося рассматривается послеродовая депрессия у женщины.

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