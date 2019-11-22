Муж женщины, выбросившей младенца в окно во Владивостоке, рассказал интересные детали

Posted 22 ноября 2019, 14:52
Published 22 ноября 2019, 14:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным ТАСС, в полицию позвонил муж подозреваемой. В этот момент он был не в Приморье из-за рабочих вопросов. Мужчина сообщил сотрудникам ведомства о своих опасениях и сказал, что жена может навредить их общему ребёнку.
Прибывшие на Часовитина полицейские лишь определили, что у женщины был конфликт с мамой. Однако обе они заявили, что отношения удалось отрегулировать. Ничего агрессивного или злого в отношении младенца его мать не проявляла, поэтому полиция удалилась.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о жуткой трагедии, которая буквально потрясла Владивосток 22 ноября. Следователи сообщили, что женщина нарочно выкинула с 8 этажа своего же ребёнка. Младенец скончался мгновенно. Возбуждено уголовное дело. В качестве одной из версий случившегося рассматривается послеродовая депрессия у женщины.