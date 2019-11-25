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Posted 25 ноября 2019, 07:18

Published 25 ноября 2019, 07:18

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

Росприроднадзор засудил приморского угольного гиганта

Росприроднадзор засудил приморского угольного гиганта

25 ноября 2019, 07:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Компания ООО «Приморскуголь», являющаяся дочерним предприятием корпорации «СУЭК» подала в суд заявление с требованием признать незаконным предписание, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В судебном решении первого разбирательства говорится о том, что Росприроднадзор провёл проверку и обнаружил выявленные нарушения требований природоохранного законодательства в составе сбрасываемых сточных вод в реку Абрамовка.

При этом компания не оспаривает факт выявленных в ходе проверки нарушений, а говорит о том, что приемлемого качества сточных вод разрезоуправления «Новошахтинское» невозможно добиться в короткие сроки.

Представители угольного гиганта сообщили в суде, что требуется выполнить строительство очистных сооружений, которое являются дорогостоящим, сложным объектом капитального строительства, для чего потребуется крупное финансирование на приобретение оборудования для блока очистки и производство большого объема строительно-монтажных работ.

Отметим, что Росприроднадзор предоставил суду четыре протокола, в которых было зафиксировано повышенное содержание меди в сточных водах предприятия. Самый максимальный выброс был зафиксирован 18 июня 2018 года. Тогда количество меди почти в четыре раза превысило допустимый уровень.

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#Новости#Экономика#Эксклюзив#СПАРК
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