Росприроднадзор засудил приморского угольного гиганта

Posted 25 ноября 2019, 07:18
Published 25 ноября 2019, 07:18
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
В судебном решении первого разбирательства говорится о том, что Росприроднадзор провёл проверку и обнаружил выявленные нарушения требований природоохранного законодательства в составе сбрасываемых сточных вод в реку Абрамовка.
При этом компания не оспаривает факт выявленных в ходе проверки нарушений, а говорит о том, что приемлемого качества сточных вод разрезоуправления «Новошахтинское» невозможно добиться в короткие сроки.
Представители угольного гиганта сообщили в суде, что требуется выполнить строительство очистных сооружений, которое являются дорогостоящим, сложным объектом капитального строительства, для чего потребуется крупное финансирование на приобретение оборудования для блока очистки и производство большого объема строительно-монтажных работ.
Отметим, что Росприроднадзор предоставил суду четыре протокола, в которых было зафиксировано повышенное содержание меди в сточных водах предприятия. Самый максимальный выброс был зафиксирован 18 июня 2018 года. Тогда количество меди почти в четыре раза превысило допустимый уровень.