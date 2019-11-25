Росприроднадзор засудил приморского угольного гиганта

Отметим, что Росприроднадзор предоставил суду четыре протокола, в которых было зафиксировано повышенное содержание меди в сточных водах предприятия. Самый максимальный выброс был зафиксирован 18 июня 2018 года. Тогда количество меди почти в четыре раза превысило допустимый уровень.