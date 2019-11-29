Женщин Владивостока обрекли на морщины

Posted 29 ноября 2019, 04:52
Published 29 ноября 2019, 04:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В пресс-службе Владивостокской таможни корреспонденту агентства рассказали о том, что товар, который был привезён с нарушениями, задержали в краевом центре. Помимо того, что импортёр хотел ввести в регион из Республики Корея в контейнере заявленный товар, там находилось почти 140 килограммов, или 3,5 тысяч упаковок с филлерами. Этот инъекционный препарат, который предназначен для омоложения кожи лица.
Специалисты пояснили, что в состав филлеров входит лидокаин. И в таких случаях у импортёра должны быть при себе документы, которые подтверждают качество продукции. Однако на этот раз таких документов у тех, кто привёз товар, не оказалось.
В итоге, на косметику был наложен арест. Кроме того, таможенники возбудили дело об административном нарушении.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую таможенникам приходится пресекать вывоз товара за территорию Приморского края. В частности, в Уссурийске задержали иностранных граждан, которые через границу пытались пронести около 60 килограммов грибов, которые занесены в Красную книгу Приморского края.