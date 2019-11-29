Женщин Владивостока обрекли на морщины

В пресс-службе Владивостокской таможни корреспонденту агентства рассказали о том, что товар, который был привезён с нарушениями, задержали в краевом центре. Помимо того, что импортёр хотел ввести в регион из Республики Корея в контейнере заявленный товар, там находилось почти 140 килограммов, или 3,5 тысяч упаковок с филлерами. Этот инъекционный препарат, который предназначен для омоложения кожи лица.