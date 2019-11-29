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Posted 29 ноября 2019, 04:52

Published 29 ноября 2019, 04:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

грусть

Женщин Владивостока обрекли на морщины

29 ноября 2019, 04:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi. грусть
Сюжет
Косметика
В столице Дальнего Востока задержали товар из Республики Корея. Именно на эту продукцию должны быть разрешительные документы, которые подтверждали бы её качество. Однако у импортёра их не оказалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе Владивостокской таможни корреспонденту агентства рассказали о том, что товар, который был привезён с нарушениями, задержали в краевом центре. Помимо того, что импортёр хотел ввести в регион из Республики Корея в контейнере заявленный товар, там находилось почти 140 килограммов, или 3,5 тысяч упаковок с филлерами. Этот инъекционный препарат, который предназначен для омоложения кожи лица.

Специалисты пояснили, что в состав филлеров входит лидокаин. И в таких случаях у импортёра должны быть при себе документы, которые подтверждают качество продукции. Однако на этот раз таких документов у тех, кто привёз товар, не оказалось.

В итоге, на косметику был наложен арест. Кроме того, таможенники возбудили дело об административном нарушении.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую таможенникам приходится пресекать вывоз товара за территорию Приморского края. В частности, в Уссурийске задержали иностранных граждан, которые через границу пытались пронести около 60 килограммов грибов, которые занесены в Красную книгу Приморского края.

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#Новости#Общество#Владивосток#Косметика
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