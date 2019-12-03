Житель Приморья продавал доверчивым приморцам несуществующие автомобили

В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что в период с 2017 по текущий год один из жителей столицы Дальнего Востока решил очень легко подзаработать. Он в сети опубликовывал объявления о продаже транспортных средств, которых, кстати, у него не было. За два года машины у мошенника желали приобрести четыре человека. Они пострадали, в общей сумме, на 4,3 миллиона рублей.