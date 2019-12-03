Житель Приморья продавал доверчивым приморцам несуществующие автомобили

Posted 3 декабря 2019, 07:48
Published 3 декабря 2019, 07:48
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что в период с 2017 по текущий год один из жителей столицы Дальнего Востока решил очень легко подзаработать. Он в сети опубликовывал объявления о продаже транспортных средств, которых, кстати, у него не было. За два года машины у мошенника желали приобрести четыре человека. Они пострадали, в общей сумме, на 4,3 миллиона рублей.
В этот же период мужчина совершил второе преступление. В прокуратуре отметили, что он купил два паспорта у неустановленных лиц, вырезал фотографии владельцев и приклеил свои. Паспорт он заново заламинировал. С помощью липовых документов житель Владивостока открыл банковских счёт, куда перечислили финансовые средства пострадавшие.
В итоге, суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что один из жителей Приморья якобы изготавливал надгробные плиты. К нему обратились некоторые жители края, однако мужчина только взял у них деньги. И больше ничего не делал.