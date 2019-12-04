Полицейские Приморья подозреваются в пытках человека

Posted 4 декабря 2019, 07:06
Published 4 декабря 2019, 07:06
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В отношении сотрудников МВД России «Кавалеровский» уже возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о взятии их под стражу. Отметим, что проверка была начата сразу после того, как близкие потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением, что его родственника пытали и держали три дня в отделении полиции.
По словам сотрудников следственного комитета, с 26 по 28 октября этого года, в отделении полиции поселка городского типа Кавалерово, полицейские решили не просто устроить допрос одному из свидетелей, а применили к нему запрещенные методы расследования. Сейчас трое полицейских проходят подозреваемыми по факту превышения своих должностных полномочий.
Отметим, что потерпевший мужчина проходит свидетелем по факту убийства 37-летнего мужчины из села Зеркальное. Инцидент произошел в темное время суток 25 октября в лесу около села Зеркальное. Во время охоты при неизвестных обстоятельствах был застрелен мужчина, а после, его тело внезапно исчезло.
Родственники убитого и следственные органы настаивают, что расследование затягивается и не ведется так, как должно вестись.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, факт превышения должностных полномочий в отношении жителя села Зеркальное выявили в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России. В отношении сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» проводится служебная проверка. По её результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования.