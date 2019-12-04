Полицейские Приморья подозреваются в пытках человека

В отношении сотрудников МВД России «Кавалеровский» уже возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о взятии их под стражу. Отметим, что проверка была начата сразу после того, как близкие потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением, что его родственника пытали и держали три дня в отделении полиции.