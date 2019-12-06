Названа дата. На развязку у «Фетисов Арены» потратят почти 758 миллионов

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Долгожданную развязку рядом с «Фетисов Ареной» в пригороде Владивостока должны построить к декабрю 2023 года. На это готовы потратить почти 758 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Постановление о строительстве транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу подписал глава региона Олег Кожемяко. Так, в документе, который подписал губернатор, говорится, что развязка длиною 1,062 километра обойдётся краевой казне в 757585,39 тысяч рублей. Например, в 2020 году будет выделено около шести с половиной миллионов. Часть денег потратят на корректировку документации и проведение инженерных изысканий. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке могут появиться и другие новые транспортные развязки и дороги.