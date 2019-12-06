Названа дата. На развязку у «Фетисов Арены» потратят почти 758 миллионов

Posted 6 декабря 2019, 04:04
Published 6 декабря 2019, 04:04
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Постановление о строительстве транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу подписал глава региона Олег Кожемяко.
Так, в документе, который подписал губернатор, говорится, что развязка длиною 1,062 километра обойдётся краевой казне в 757585,39 тысяч рублей.
Например, в 2020 году будет выделено около шести с половиной миллионов. Часть денег потратят на корректировку документации и проведение инженерных изысканий.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке могут появиться и другие новые транспортные развязки и дороги.