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Posted 6 декабря 2019, 04:04

Published 6 декабря 2019, 04:04

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Названа дата. На развязку у «Фетисов Арены» потратят почти 758 миллионов

6 декабря 2019, 04:04
Сюжет
Дорога
Долгожданную развязку рядом с «Фетисов Ареной» в пригороде Владивостока должны построить к декабрю 2023 года. На это готовы потратить почти 758 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Постановление о строительстве транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу подписал глава региона Олег Кожемяко.

Так, в документе, который подписал губернатор, говорится, что развязка длиною 1,062 километра обойдётся краевой казне в 757585,39 тысяч рублей.

Например, в 2020 году будет выделено около шести с половиной миллионов. Часть денег потратят на корректировку документации и проведение инженерных изысканий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке могут появиться и другие новые транспортные развязки и дороги.

#Новости#Дорога#Владивосток#Власть
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