Не останавливайся, беги: спасатели предупредили приморцев об опасности

Posted 11 декабря 2019, 12:37
Published 11 декабря 2019, 12:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю жителям региона рассказали, что нужно делать, если вы увидели сосульки.
Так, по словам спасателей, проходя мимо домов, необходимо помнить, что наиболее опасны места в районе водостоков. Не стоит подходить близко к зданию. Если вы увидели обледеневший карниз, важно пробежать под ним как можно быстрее. Услышали сверху подозрительный шум? Останавливаться и поднимать голову, пытаясь распознать его источник, категорически нельзя, нужно постараться прижаться к стене под козырьком крыши.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о том, как пенсионер едва не погиб из-за огромной сосульки, которая упала сверху на мужчину. Медики сразу же отвезли пострадавшего в больницу: они подозревали, что он получил серьезную черепно-мозговую травму.