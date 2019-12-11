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Posted 11 декабря 2019, 12:37

Published 11 декабря 2019, 12:37

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

сосульки

Не останавливайся, беги: спасатели предупредили приморцев об опасности

11 декабря 2019, 12:37
Фото: Медиахолдинг1Mi. сосульки
С наступлением зимы и снегопадов приморцев подстерегает на улице новая напасть: в любой момент на голову человеку может упасть кусок льда. Спасатели предупреждают: сосульки представляют угрозу, к которой необходимо отнестись серьезно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю жителям региона рассказали, что нужно делать, если вы увидели сосульки.

Так, по словам спасателей, проходя мимо домов, необходимо помнить, что наиболее опасны места в районе водостоков. Не стоит подходить близко к зданию. Если вы увидели обледеневший карниз, важно пробежать под ним как можно быстрее. Услышали сверху подозрительный шум? Останавливаться и поднимать голову, пытаясь распознать его источник, категорически нельзя, нужно постараться прижаться к стене под козырьком крыши.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о том, как пенсионер едва не погиб из-за огромной сосульки, которая упала сверху на мужчину. Медики сразу же отвезли пострадавшего в больницу: они подозревали, что он получил серьезную черепно-мозговую травму.

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