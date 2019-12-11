Не останавливайся, беги: спасатели предупредили приморцев об опасности

Так, по словам спасателей, проходя мимо домов, необходимо помнить, что наиболее опасны места в районе водостоков. Не стоит подходить близко к зданию. Если вы увидели обледеневший карниз, важно пробежать под ним как можно быстрее. Услышали сверху подозрительный шум? Останавливаться и поднимать голову, пытаясь распознать его источник, категорически нельзя, нужно постараться прижаться к стене под козырьком крыши.