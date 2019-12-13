Борис Кубай рассказал, что нужно, чтобы было много снега в Приморье

Posted 13 декабря 2019, 03:47
Published 13 декабря 2019, 03:47
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В интервью «Примпогоде» начальник «Примгидромета» сказал, что надеяться на ощутимые снегопады и появление сугробов до конца 2019 года не стоит. По словам Бориса Викторовича, чтобы регион завалило снегом, нужно чтобы на край вышел мощный циклон и задержался на несколько дней. Однако условий для этого пока нет.
Сейчас на Приморье выходят лишь мелкомасштабные волны с малоактивными атмосферными фронтами, поэтому вихри набирают силу лишь пройдя над краем, то есть уже над Охотским морем.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток на этой неделе испытала на прочность снежная стихия. В среду, 11 декабря, в город пришла настоящая снежная стихия с обильными осадками.