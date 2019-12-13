Эксперты выявили регионы, где в России лечиться хорошо и не очень

Posted 13 декабря 2019, 00:55
Published 13 декабря 2019, 00:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Конечно, в стране есть, как «счастливые» регионы, где на здравоохранение граждан не скупятся и там, в целом, все хорошо, так и те, у которых почти все плохо. Начиная от уровня доходов бюджетов, плотности населения, заканчивая отношением властей к этому социальному вопросы и многое другое, отмечает издание «Новые Известия».
Скупой и богатый
В рамках федерального округа сумма расходов на медицинские услуги, которая затрачивается на душу населения, не слишком кардинально отличаются. Однако в любом правиле есть исключения: так, на Урале есть достаточно не обделенный деньгами Ямало-Ненецкий АО, так и бедная Курганская область.
В топ-10 самых щедрых на медицину регионов вошли те края и области, в которых ведется добыча природных ресурсов, самые малонаселенные и трудноступные. Так, на первом месте оказалась Сахалинская область, а следом за ней расположился Чукотский АО. Что интересно, Москва и Санкт-Петербург оказались на восьмом и девятом местах соответственно.
По словам экспертов, почему первые места заняли именно эти регионы, объяснить очень просто: у северных регионов довольно высокий доход. Поэтому при больших зарплатах фонды обязательного медицинского страхования получают больше средств из федеральной казны. А это, как правило, происходит в северных регионах с надбавками.
Однако наличие денег у региона не даёт никаких гарантии на то, что медицинские услуги будут оказываться качественно и своевременно.
Если же составить рейтинг самых жадных регионов, то можно невольно ужаснуться: разница в тратах составляет около 11,6 раз между бедными и богатыми регионами. Если сравнивать не в цифрах, а на словах, то Сахалинская область тратит на здравоохранение на душу населения в 24 раз больше, чем Забайкальский край.
Так, бедные регионы есть почти в каждом федеральном округе: от гор Кавказа до чистейшего Байкала. Особняком стоит Приволжский ФО — сразу три края заняли места в топ-10 бедных регионов. А если список расширить до 30, то на семи позициях будут края и области из ПФО.
Причем у ПФО есть все данные, чтобы получать отличный доход и тратить его на развитие здравоохранения и улучшения медицинских услуг: через них проходят плотные транспортные пути и имеются крупные промышленные предприятия.
Итак, самым бедным регионом оказался Забайкальский край, который относится к ДФО. В нем расход на медицину на душу населения всего 1,9 тысяч рублей.
Врачей на душу населения считали…
В конце 2019 года чиновники внезапно открыли глаза и поняли, что в стране есть проблема с квалифицированными кадрами, которые могут работать в медицинской сфере. И проблемы не из-за того, что России нужны только врачи с новомодным и современным оборудованием. Некоторых даже выживали со своих рабочих мест, заставляя покинуть должность по собственному желанию. Такому давлению, например, недавно подвергся трансплантолог Михаил Каабак.
Однако министерство здравоохранения рапортует о том, что дефицит врачей и среднего персонала неумолимо сокращается. Но, если разобраться, то отсутствие дефицита было достигнуто тем, что сократили количество вакансий. Поэтому можно сказать, что нехватка врачей так и осталась.
Специалистами также был составлен рейтинг по регионам, которые лучше остальных обеспечены врачами на одного человека. Возглавляет тройку лидеров — Чукотка. Там, на 10 тысяч жителей приходится 65,5 врачей. Такую позицию объяснить довольно просто: площадь региона большая, а людей живет мало. Поэтому любое поселение, где живут люди, просто обязано иметь своих квалифицированных врачей.
Интересно, что по данному вопросу, также есть и антирейтинг — список регионов, где врачей очень мало. Его открывает Курганская область с 24,2 врачей на 10 тысяч человек и Чеченская республика, где на это же количество простых жителей приходится всего 26,8 квалифицированных медицинских кадра.
Зарплата медработников и майские указы
Если вкратце, то во всей стране только один регион из всех 85 выполняет майский указ президента России Владимира Путина, по которому заработная плата работников медицинской сферы должна не менее, чем в два раза превышать среднюю зарплату в регионе. При этом заместитель председателя правительства Ольга Голодец рапортует, что вся страна беспрекословно 9 месяцев назад начала выполнять указ Путина по врачам. Если взглянуть на список тех регионов, которые все же приблизились к исполнению указа, то его возглавляет бедная Курганская область. Там, зарплата врача в 2,6 раза выше по отношению к средней в регионе.
А вот топ-10 регионов, которые с треском провалили указ, открывает Москва. Довольно необычный показатель для столицы страны — там заработная плата врача всего лишь в 1,5 раз превышает средний московский доход. Так, зарплата в Москве в среднем около 90,3 тысяч рублей, а врачей 142,4 тысяч рублей.
Живут долго, но не всегда счастливо
Нельзя не затронуть и такую тему, как живучесть наших российских граждан. Так, топ-10 самых «живучих» регионов открывает Ингушетия, где на тысячу жителей приходится всего 3,11 умерших. За ней идет Чечня, Ямало-Ненецкий АО и Дагестан.
А что в итоге?
Если подвести все вышесказанное под единую черту, то можно вычленить абсолютную десятку «отличников» в здравоохранении по всем показателям. Неоспоримым лидером в этом оказались Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Там и с врачами нет проблем, и с финансированием и даже и зарплатами медицинских работников. В этот почетный список попали также Чукотка, Магадан, Санкт-Петербург и даже Саха (Якутия).
Самым худшим во всех отношениях системы здравоохранения стал Забайкальский край — там плохо все. Проблемы и с квалифицированными кадрами, и с их зарплатами.
Интересно, что столица России не вошла даже в десятку лучших. Хотя её чиновники регулярно заявляют, что в ней все хорошо.