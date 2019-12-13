Эксперты выявили регионы, где в России лечиться хорошо и не очень

Если вкратце, то во всей стране только один регион из всех 85 выполняет майский указ президента России Владимира Путина, по которому заработная плата работников медицинской сферы должна не менее, чем в два раза превышать среднюю зарплату в регионе. При этом заместитель председателя правительства Ольга Голодец рапортует, что вся страна беспрекословно 9 месяцев назад начала выполнять указ Путина по врачам. Если взглянуть на список тех регионов, которые все же приблизились к исполнению указа, то его возглавляет бедная Курганская область. Там, зарплата врача в 2,6 раза выше по отношению к средней в регионе.