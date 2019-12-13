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Posted 13 декабря 2019, 00:19

Published 13 декабря 2019, 00:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

пожар

Полыхало и пылало: серьёзный пожар разбудил владивостокцев

13 декабря 2019, 00:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi. пожар
Сюжет
Пожар
В районе улицы Просёлочная во Владивостоке, недалеко от остановки «Дальхимпром», случился пожар в ночь на пятницу, 13 декабря. Через 10 минут спасатели прибыли на место происшествия, однако спасти они успели не всех. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что пожар в районе улицы Просёлочная в краевом центре случился в ночь на пятницу, 13 декабря. После полученного сообщения спасатели тут же выехали на место происшествия. Позже они узнали, что горит одноэтажное кирпичное здание. Там же находились два человека. К сожалению, пожарные им уже никак не смогли помочь. Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Чуть более часа потребовалось пожарным на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь его составила 30 квадратных метров. Участие в тушении приняли 24 пожарных.

Кадры с места событий успели опубликовать очевидцы в социальных сетях. Так, в Instagram-паблике vlnews24 очевидцы пояснили, что утро у них началось в полночь именно из-за пожара.

«Вот это ночка была», «Всё полыхало и пылало», «Не поняла сначала, что произошло», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке сгорел частный дом в ночное время суток. Спасателям потребовалось немного времени на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Смерть
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