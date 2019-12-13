Полыхало и пылало: серьёзный пожар разбудил владивостокцев

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что пожар в районе улицы Просёлочная в краевом центре случился в ночь на пятницу, 13 декабря. После полученного сообщения спасатели тут же выехали на место происшествия. Позже они узнали, что горит одноэтажное кирпичное здание. Там же находились два человека. К сожалению, пожарные им уже никак не смогли помочь. Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи.