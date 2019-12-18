Во Владивосток привезли электробус из Московской области

Posted 18 декабря 2019, 00:59
Published 18 декабря 2019, 00:59
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Отметим, что электробус прибыл во Владивосток из Московской области. Специально для нового транспорта в районе улицы Новоивановская будет смонтирована специальная зарядка, с помощью которой водители будут заряжать транспорт. В ближайшие дни во Владивосток приедет второй электробус. Специалисты уже готовятся его принять.
Новый общественный транспорт будет возить жителей Владивостока от Железнодорожного вокзала до площади Луговая.
Примечательно, что электробусы марки ЛиАЗ-6274 были собраны в 2019 году, они совершенно новые. Зарядная станция к ним также была смонтирована в этом году. Полная вместимость транспорта — 85 человек.
Как заявили в администрации города Владивостока, за двумя электробусами будут тщательно следить. По их поведению на дорогах города будет сделан вывод о способности нового транспорта бесперебойно работать в условиях суровой владивостокской зимы. Если транспорт зарекомендует себя с положительной стороны, то автопарк города пополнится еще рядом электронных автобусов.
Электробусы должны были выйти на маршрут намного раньше, но поставщик задержал сроки. За это ему придётся выплатить неустойку.