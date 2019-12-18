Во Владивосток привезли электробус из Московской области

Как заявили в администрации города Владивостока, за двумя электробусами будут тщательно следить. По их поведению на дорогах города будет сделан вывод о способности нового транспорта бесперебойно работать в условиях суровой владивостокской зимы. Если транспорт зарекомендует себя с положительной стороны, то автопарк города пополнится еще рядом электронных автобусов.