Женщиной, скинувшей с балкона таксу, заинтересовалось следствие в Приморье

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось 16 декабря в доме по ул. Кирова. Стражей порядка вызвала хозяйка собаки: она рассказала полицейским, что между ней и местной жительницей произошла ссора, в ходе которой оппонентка схватила собаку и выбросила ее с балкона пятого этажа. Несчастное животное погибло.