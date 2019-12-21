Женщиной, скинувшей с балкона таксу, заинтересовалось следствие в Приморье

Posted 21 декабря 2019, 00:42
Published 21 декабря 2019, 00:42
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось 16 декабря в доме по ул. Кирова. Стражей порядка вызвала хозяйка собаки: она рассказала полицейским, что между ней и местной жительницей произошла ссора, в ходе которой оппонентка схватила собаку и выбросила ее с балкона пятого этажа. Несчастное животное погибло.
Прибыв на место случившегося, полицейские пригласили женщину, так жестоко поступившую с животным, проехать в отделение. Однако ранее судимая 43-летняя дама, будучи пьяной, набросилась на стражей порядка: мужчине она расцарапала ногтями лицо, а его напарницу пнула ногой, после чего попыталась убежать.
Ведется следствие. «Будет дана уголовно-правовая оценка действиям подозреваемой в отношении сотрудников полиции, а также возможному жестокому обращению с домашним животным», - сообщили в СК.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что подозреваемая дама вела себя настолько агрессивно, что на нее даже пришлось надеть наручники.