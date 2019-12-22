Следователи назвали причину стрельбы у ресторана в Приморье, есть раненые

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье стрельба случается не только из-за конфликтов, но и просто так. Например, недавно владивостокские молодожёны устроили пальбу прямо у ЗАГСа, посчитав уместным таким образом отметить бракосочетание. Правда, за своё поведение супруги хорошо поплатились.