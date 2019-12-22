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Posted 22 декабря 2019, 10:36

Published 22 декабря 2019, 10:36

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Следователи назвали причину стрельбы у ресторана в Приморье, есть раненые

Следователи назвали причину стрельбы у ресторана в Приморье, есть раненые

22 декабря 2019, 10:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Стрельба рядом с развлекательным заведением в Приморье закончилась ранением нескольких человек. В резонансном происшествии разбираются следователи и полицейские, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморью, инцидент случился в Дальнегорске. Мужчины отдыхали в ресторане, который находится на проспекте 50-летия Октября. Весёлое времяпрепровождение прервал конфликт, разыгравшийся между несколькими мужчинами.

Разборки дошли до того, что один из оппонентов устроил стрельбу из ружья. Следователи информируют о четверых раненых.

Сейчас по имеющейся информации идёт проверка по 213 статье Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье стрельба случается не только из-за конфликтов, но и просто так. Например, недавно владивостокские молодожёны устроили пальбу прямо у ЗАГСа, посчитав уместным таким образом отметить бракосочетание. Правда, за своё поведение супруги хорошо поплатились.

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