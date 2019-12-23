Коллекторы закошмарили приморца настырными звонками

В управлении Федеральной службы судебных приставов по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что один из жителей Приморья стал жертвой недобросовестных коллекторов. Они грубо нарушили права гражданина. Мужчина обратился к судебным приставам и рассказал о том, что является банкротом. А согласно Федеральному закону общение с коллекторами посредством телефонной связи не может быть осуществлено. Однако представителей непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» запрет не остановил. Они продолжили названивать гражданину и просить погасить задолженность.