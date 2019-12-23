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Posted 23 декабря 2019, 05:58

Published 23 декабря 2019, 05:58

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

суд

Коллекторы закошмарили приморца настырными звонками

23 декабря 2019, 05:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi. суд
К судебным приставам обратился один из жителей Приморья. Он рассказал, что является банкротам, поэтому коллекторы не имеют права ему звонить в соответствии с Федеральным законом. Однако даже этот закон недобросовестных коллекторов никак не остановил. Компания оштрафована, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В управлении Федеральной службы судебных приставов по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что один из жителей Приморья стал жертвой недобросовестных коллекторов. Они грубо нарушили права гражданина. Мужчина обратился к судебным приставам и рассказал о том, что является банкротом. А согласно Федеральному закону общение с коллекторами посредством телефонной связи не может быть осуществлено. Однако представителей непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» запрет не остановил. Они продолжили названивать гражданину и просить погасить задолженность.

В отношении общества был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь по решению суда руководству компании придётся выплатить штраф в размере 70-ти тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце октября текущего года одной из представительниц прекрасного пола также названивали и отправляли смс-сообщения коллекторы. Ей удалось доказать в суде, что интересы её нарушены. Компанию обязали выплатить штраф в размере 55 тысяч рублей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Задолженность#Коллектор
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