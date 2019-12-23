Коллекторы закошмарили приморца настырными звонками

Posted 23 декабря 2019, 05:58
Published 23 декабря 2019, 05:58
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В управлении Федеральной службы судебных приставов по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что один из жителей Приморья стал жертвой недобросовестных коллекторов. Они грубо нарушили права гражданина. Мужчина обратился к судебным приставам и рассказал о том, что является банкротом. А согласно Федеральному закону общение с коллекторами посредством телефонной связи не может быть осуществлено. Однако представителей непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» запрет не остановил. Они продолжили названивать гражданину и просить погасить задолженность.
В отношении общества был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь по решению суда руководству компании придётся выплатить штраф в размере 70-ти тысяч рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце октября текущего года одной из представительниц прекрасного пола также названивали и отправляли смс-сообщения коллекторы. Ей удалось доказать в суде, что интересы её нарушены. Компанию обязали выплатить штраф в размере 55 тысяч рублей.