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Posted 24 декабря 2019, 07:27

Published 24 декабря 2019, 07:27

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Мужчины в галстуках

Торгово-промышленная палата России взялась помогать семейному бизнесу

24 декабря 2019, 07:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Мужчины в галстуках
В России подошла к концу акция под названием «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ». На протяжении года с крупными предприятиями бок о бок работали сотрудники Торгово-промышленной палаты России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал глава ТПП РФ Сергей Катырин, за этот год была сделана огромная совместная работа более чем с сотней крупных компаний. Специалисты ТПП РФ смогли провести встречи, пообщаться с представителями власти и членами Государственной думы, провести мероприятия на которых были обсуждены важные законопроекты, касающиеся бизнеса.

«Мы приглашали министров, руководителей агентств на свои мероприятия, которые организовывали на базе «Экспоцентра». Там же наши партнеры-бизнесмены могли продемонстрировать свою продукцию и заявить о себе», - подчеркнул Сергей Катырин.

Впервые акция прошла два года назад и была приурочена в честь юбилея Торгово-промышленных палат. После первой акции её организаторы приняли решение немного изменить мероприятие и провести в новом формате, так появилось название: «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ», так как более 80 процентов российских компаний, относящихся к сегменту малого и микробизнеса являются семейными компаниями.

В свою очередь представители ТПП РФ, семейный бизнес как никакой другой нуждается в мерах государственной поддержки, в том числе и в льготном кредитовании, и в ведении семейного патента и даже регулировании прав наследования. По мнению ТТП РФ, если в стране будут созданы хорошие условия для небольших семейных компаний, то они совсем скоро смогут выйти из тени, а это в свою очередь положительно повлияет на экономику страны.

Отметим, что в текущем году на участие в проекте претендовали сотни компаний из 120 региональных и муниципальных палат. В ТОП-100 лучших вошли предприятия из совершенно разных бизнес-отраслей от крупных производств до сферы услуг. На церемонии награждения лучшим компаниям были вручены памятные подарки.

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