Торгово-промышленная палата России взялась помогать семейному бизнесу

В свою очередь представители ТПП РФ, семейный бизнес как никакой другой нуждается в мерах государственной поддержки, в том числе и в льготном кредитовании, и в ведении семейного патента и даже регулировании прав наследования. По мнению ТТП РФ, если в стране будут созданы хорошие условия для небольших семейных компаний, то они совсем скоро смогут выйти из тени, а это в свою очередь положительно повлияет на экономику страны.