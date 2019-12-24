Торгово-промышленная палата России взялась помогать семейному бизнесу

Posted 24 декабря 2019, 07:27
Published 24 декабря 2019, 07:27
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как рассказал глава ТПП РФ Сергей Катырин, за этот год была сделана огромная совместная работа более чем с сотней крупных компаний. Специалисты ТПП РФ смогли провести встречи, пообщаться с представителями власти и членами Государственной думы, провести мероприятия на которых были обсуждены важные законопроекты, касающиеся бизнеса.
«Мы приглашали министров, руководителей агентств на свои мероприятия, которые организовывали на базе «Экспоцентра». Там же наши партнеры-бизнесмены могли продемонстрировать свою продукцию и заявить о себе», - подчеркнул Сергей Катырин.
Впервые акция прошла два года назад и была приурочена в честь юбилея Торгово-промышленных палат. После первой акции её организаторы приняли решение немного изменить мероприятие и провести в новом формате, так появилось название: «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ», так как более 80 процентов российских компаний, относящихся к сегменту малого и микробизнеса являются семейными компаниями.
В свою очередь представители ТПП РФ, семейный бизнес как никакой другой нуждается в мерах государственной поддержки, в том числе и в льготном кредитовании, и в ведении семейного патента и даже регулировании прав наследования. По мнению ТТП РФ, если в стране будут созданы хорошие условия для небольших семейных компаний, то они совсем скоро смогут выйти из тени, а это в свою очередь положительно повлияет на экономику страны.
Отметим, что в текущем году на участие в проекте претендовали сотни компаний из 120 региональных и муниципальных палат. В ТОП-100 лучших вошли предприятия из совершенно разных бизнес-отраслей от крупных производств до сферы услуг. На церемонии награждения лучшим компаниям были вручены памятные подарки.