Зверски избит и освобождён. Чем закончится кошмарная история бывшего офицера?

Спасло его СМС-сообщение, отправленное кем-то из ИТК-29 16 ноября на телефон матери Дмитрия Коваля. Которая немедленно подняла тревогу, обратилась в ГУФСИН по ПК, в прокуратуру по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Приморского края, а также в Общественную наблюдательную комиссию. Совместными усилиями дело жизни и смерти осужденного Коваля сдвинули: избитого до полусмерти мужчину сначала поместили в больницу в г. Большой Камень, оттуда за личные средства его матери экстренно переправили во Владивосток. В краевом центре прямо в больничной палате было проведено судебное заседание, итогом которого стало освобождение Дмитрия Коваля от наказания. Ему оставалось всего пять месяцев до завершения срока, суд решил освободить его досрочно. Но его здоровью был нанесен весьма существенный вред: у мужчины были выявлены переломы носа, челюсти, ребер, пальцев рук, а также множественные травмы — при том, что травмы за время нахождения в местах лишения свободы получал уже не в первый раз.