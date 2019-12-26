Зверски избит и освобождён. Чем закончится кошмарная история бывшего офицера?

Posted 26 декабря 2019, 05:37
Published 26 декабря 2019, 05:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Драматическая история 29-летнего Дмитрия Коваля, бывшего офицера, командира одной из воинских частей, отбывавшего наказание по приговору военного суда, признавшего его виновным в должностных преступлениях, произошла 14 ноября нынешнего года. В этот день его привели в другой отряд ИТК-29, где осужденные, из числа так называемой «отрицаловки», т. е. не признающие порядков администрации колонии, а насаждающие в колонии уголовные «понятия», жестоко избивали Коваля на протяжении полутора суток. После чего искалеченного, с множественными переломами и ушибами внутренних органов и черепно-мозговой травмой, спрятали под койкой в помещении отряда, накрыв одеялом. Изувеченный осужденный был без сознания, почти не подавал признаков жизни и мог умереть.
Спасло его СМС-сообщение, отправленное кем-то из ИТК-29 16 ноября на телефон матери Дмитрия Коваля. Которая немедленно подняла тревогу, обратилась в ГУФСИН по ПК, в прокуратуру по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Приморского края, а также в Общественную наблюдательную комиссию. Совместными усилиями дело жизни и смерти осужденного Коваля сдвинули: избитого до полусмерти мужчину сначала поместили в больницу в г. Большой Камень, оттуда за личные средства его матери экстренно переправили во Владивосток. В краевом центре прямо в больничной палате было проведено судебное заседание, итогом которого стало освобождение Дмитрия Коваля от наказания. Ему оставалось всего пять месяцев до завершения срока, суд решил освободить его досрочно. Но его здоровью был нанесен весьма существенный вред: у мужчины были выявлены переломы носа, челюсти, ребер, пальцев рук, а также множественные травмы — при том, что травмы за время нахождения в местах лишения свободы получал уже не в первый раз.
Как сообщила агентству «Восток-Медиа» председатель приморской ОНК Татьяна Чернилевская, члены Общественной наблюдательной комиссии с момента обращения матери Дмитрия Коваля держат это дело на контроле, в том числе благодаря правозащитникам из ОНК придав фактам широкий общественный резонанс. Татьяна Викторовна сообщила также, что «дело Коваля» находится на контроле в прокуратуре Приморского края и на этой неделе проводилась расширенная коллегия, с участием сотрудников СКР по ПК и ГУФСИН по ПК, где обсуждались принятые меры по данному делу. А именно, возбужденные уголовные дела в отношении троих сотрудников ИТК-29 и шести осужденных из этой колонии, подозреваемых конкретно в избиении Коваля и причинении ему серьезного вреда здоровью.
По мнению Татьяны Чернилевской, руководством ГУФСИН по Приморскому краю были приняты меры по обновлению кадрового состава ИТК-29, но они за короткий срок не помогли существенно изменить ситуацию в колонии, где носители «уголовных понятий» пользовались влиянием в прежние годы.
«Но общественный контроль, участие правозащитников, гласность и требования соблюдения законности в местах лишения свободы играют важную роль как для осужденных, так и для сотрудников, для общества в целом», — отметила Татьяна Викторовна.