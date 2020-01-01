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Posted 1 января 2020, 04:13

Published 1 января 2020, 04:13

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Мышь на центральной площади Владивостока сгорела в новогоднюю ночь

1 января 2020, 04:13
Сюжет
Происшествие
Декоративную скульптуру, которая оказалась в центре скандала в декабре прошлого года, обнаружили сильно обгоревшей утром 1 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Утром 1 января 2020 года очевидцы обнаружили на центральной площади Владивостока обнаружили, что декоративная скульптура «Мышка на сыре», пострадавшая в прошлом году в результате ДТП, сильно обгорела.

Напомним, что 14 декабря в скульптуру врезался на автомобиле молодой человек. Как выяснилось в результате разбора последствий ДТП, ущерб составил 677 тысяч рублей. Позднее подрядчик изготовил новую скульптуру, и установил её на площади, но и первая оставалась неподалёку. Авторитетные источники предполагают, что это связано с судебными делами по факту ДТП.

Незадолго до Нового года от ветра рухнула другая утановленная там же тематическая скульптура — «Сладкий башмачок».

И вот, сегодня, многострадальную «мышку» обнаружили сильно обгоревшей. Пока неизвестно, почему она загорелась, возможно, в неё попала новогодняя петарда. О другом материальном ущербе не сообщается. В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что невезучую скульптуру к середине дня 1 января уже убрали с площади.

#Новости#Происшествие
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