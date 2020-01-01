Мышь на центральной площади Владивостока сгорела в новогоднюю ночь

Напомним, что 14 декабря в скульптуру врезался на автомобиле молодой человек. Как выяснилось в результате разбора последствий ДТП, ущерб составил 677 тысяч рублей. Позднее подрядчик изготовил новую скульптуру, и установил её на площади, но и первая оставалась неподалёку. Авторитетные источники предполагают, что это связано с судебными делами по факту ДТП.