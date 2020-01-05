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Posted 5 января 2020, 07:38

Published 5 января 2020, 07:38

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

автобус

Поведение водителя автобуса возмутило жителей Владивостока

5 января 2020, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi. автобус
Сюжет
Автобусы
Одна из жительниц Владивостока рассказала о том, что, по её версии, столкнулась с хамством со стороны водителя одного из городских автобусов. Он отказался принимать у неё надорванную пятитысячную купюру. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

О ситуации женщина решила рассказать в социальной сети Instagram в паблике dps_vl. Девушка объяснила, что она села в автобус № 77, который следует по маршруту «Автовокзал — Приморский океанариум». Когда ей нужно было выйти из салона автобуса, она решила расплатиться за проезд пятитысячной купюрой. Но водитель её не принял. Он заметил, что купюра повреждена. Женщина была возмущена его поведением.

«Есть специальный указ, где перечислены признаки неплатежеспособности. В данном случае купюрой можно расплатиться везде. Однако водитель не смог мне объяснить, на каком основании он отказывается принимать купюру. Мы в свой адрес услышали только оскорбления», — рассказала жительница краевого центра в социальных сетях.

Мнения подписчиков разошлись. Некоторые считают, что такую купюру можно было принять. А многие были уверены, что поврежденную купюру принимать опасно.

«Вам бы дали такую в магазине, вы бы все попросили поменять. Причём тут водитель», «Я бы тоже не принял. Кто знает, у меня возникнут с ней потом проблемы», «В любом магазине на такую купюру обратили бы внимание. И пассажирам это тоже нужно было сделать перед тем, как отдавать её водителю», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что возникали у приморцев проблемы с безналичной оплатой проезда. Многие владивостокцы рассказывали о том, что деньги на карте у них были, но расплатиться в автобусах города картой они так и не смогли.

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#Новости#Владивосток#Автобусы#Автомобиль
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