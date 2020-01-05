Поведение водителя автобуса возмутило жителей Владивостока

«Вам бы дали такую в магазине, вы бы все попросили поменять. Причём тут водитель», «Я бы тоже не принял. Кто знает, у меня возникнут с ней потом проблемы», «В любом магазине на такую купюру обратили бы внимание. И пассажирам это тоже нужно было сделать перед тем, как отдавать её водителю», — реакция пользователей соцсетей.