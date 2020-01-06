Синоптики: на Приморье идёт мощный снегопад

Синоптики заявили о снегопаде, который совсем скоро стоит ждать во Владивостоке, сообщают специалисты метеорологического портала «Расписание погоды». По информации портала снежные осадки обрушатся на столицу Дальнего Востока во вторник, 7 января, то есть на Рождество.