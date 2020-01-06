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Posted 5 января 2020, 23:36

Published 5 января 2020, 23:36

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Синоптики: на Приморье идёт мощный снегопад

Синоптики: на Приморье идёт мощный снегопад

5 января 2020, 23:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сразу несколько синоптиков заявили о том, что во Владивосток придёт сильный снегопад, сообщает РИА «Восток-Медиа». Специалисты считают, что снег начнётся в рождественский день.

Синоптики заявили о снегопаде, который совсем скоро стоит ждать во Владивостоке, сообщают специалисты метеорологического портала «Расписание погоды». По информации портала снежные осадки обрушатся на столицу Дальнего Востока во вторник, 7 января, то есть на Рождество.

Согласно прогнозу, обложной снегопад начнется ранним утром и закончится только в ночь на среду. При этом ожидается усиление осадков с обеда и до позднего вечера. Ориентировочная величина снежного покрова — более семи сантиметров снега.

Такой же прогноз даёт официальный краевой «погодный вестник» Примпогода. Сообщается, что вероятность осадков на Рождество во Владивостоке — 100%. Ожидаемая температура воздуха - -4...-7°С.

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