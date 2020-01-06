Синоптики: на Приморье идёт мощный снегопад

Posted 5 января 2020, 23:36
Published 5 января 2020, 23:36
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Синоптики заявили о снегопаде, который совсем скоро стоит ждать во Владивостоке, сообщают специалисты метеорологического портала «Расписание погоды». По информации портала снежные осадки обрушатся на столицу Дальнего Востока во вторник, 7 января, то есть на Рождество.
Согласно прогнозу, обложной снегопад начнется ранним утром и закончится только в ночь на среду. При этом ожидается усиление осадков с обеда и до позднего вечера. Ориентировочная величина снежного покрова — более семи сантиметров снега.
Такой же прогноз даёт официальный краевой «погодный вестник» Примпогода. Сообщается, что вероятность осадков на Рождество во Владивостоке — 100%. Ожидаемая температура воздуха - -4...-7°С.