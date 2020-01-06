Владивосток захлебнулся мусором: что делают власти?

Posted 6 января 2020, 00:43
Published 6 января 2020, 00:43
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко отметила, что ежедневно бытовые отходы вывозят не менее двухсот спецмашин от 41 компании, во Владивостоке работают от 65 до 75 единиц техники, в том числе и для вывоза крупногабаритного мусора.
Она также рассказала, что региональный оператор выделил дополнительно два новых самосвала и погрузчик. Для скорейшего освобождения Владивостока из мусорного плена был создан оперативный штаб, который координирует работу компаний вывозящих отходы. Сотрудники профильного министерства работают на местах и объезжают микрорайоны города. На особом контроле штаба находятся - Ленинский и Певомайский районы.
Отметим, что именно в этих районах наблюдалось самое большое количество заполненных помоек после праздников. Кроме того, в правительстве региона уже принесли извинения за несвоевременную уборку мусора, вот только горожане не спешат принимать эти извинения. По словам Елены Пархоменко, в дни новогодних праздников традиционно возрастает количество бытового мусора и для коммунальщиков это самое напряженное время.
Напомним, после празднования Нового года горожане столкнулись с невывозом отходов и переполненными мусорными баками. Ситуация оказалась настолько плачевной, что для урегулирования ситуации пришлось создавать оперативный штаб.