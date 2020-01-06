Владивосток захлебнулся мусором: что делают власти?

Отметим, что именно в этих районах наблюдалось самое большое количество заполненных помоек после праздников. Кроме того, в правительстве региона уже принесли извинения за несвоевременную уборку мусора, вот только горожане не спешат принимать эти извинения. По словам Елены Пархоменко, в дни новогодних праздников традиционно возрастает количество бытового мусора и для коммунальщиков это самое напряженное время.