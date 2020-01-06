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Posted 6 января 2020, 00:43

Published 6 января 2020, 00:43

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Владивосток захлебнулся мусором: что делают власти?

Владивосток захлебнулся мусором: что делают власти?

6 января 2020, 00:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правительство Приморского края сообщило, что вывозом мусора занимаются 214 единиц мусорной техники, сообщает РИА «Восток-Медиа». Из этого количества только четверть задействована на вывозе во Владивостоке.

Заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко отметила, что ежедневно бытовые отходы вывозят не менее двухсот спецмашин от 41 компании, во Владивостоке работают от 65 до 75 единиц техники, в том числе и для вывоза крупногабаритного мусора.

Она также рассказала, что региональный оператор выделил дополнительно два новых самосвала и погрузчик. Для скорейшего освобождения Владивостока из мусорного плена был создан оперативный штаб, который координирует работу компаний вывозящих отходы. Сотрудники профильного министерства работают на местах и объезжают микрорайоны города. На особом контроле штаба находятся - Ленинский и Певомайский районы.

Отметим, что именно в этих районах наблюдалось самое большое количество заполненных помоек после праздников. Кроме того, в правительстве региона уже принесли извинения за несвоевременную уборку мусора, вот только горожане не спешат принимать эти извинения. По словам Елены Пархоменко, в дни новогодних праздников традиционно возрастает количество бытового мусора и для коммунальщиков это самое напряженное время.

Напомним, после празднования Нового года горожане столкнулись с невывозом отходов и переполненными мусорными баками. Ситуация оказалась настолько плачевной, что для урегулирования ситуации пришлось создавать оперативный штаб.

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