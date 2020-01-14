Развлечения «Винтика и Шпунтика» получили более 10 тысяч «лайков» приморцев

В автосервисе в момент съёмки находились два работника. Пользователи соцсетей назвали их Винтиком и Шпунтиком (герои мультфильма «Винтик и Шпунтик» — прим. редакции). В какой-то момент они решили проверить на прочность подрамник. Один из героев видеоролик надел его себе на шею. А второй пытается помочь ему отсоединить конструкцию. В итоге, подрамник падает. Следом за ним падает и рабочий.