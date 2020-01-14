Развлечения «Винтика и Шпунтика» получили более 10 тысяч «лайков» приморцев

Posted 14 января 2020, 03:20
Published 14 января 2020, 03:20
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Видеоматериал с места событий появился в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus. Автор в паблике указал на то, что ситуация произошла в одном из дальневосточных автосервисов. Возможно, речь идёт о Приморском крае, так как, судя по кадрам видеоматериала, на автомобильном номере код региона «125».
В автосервисе в момент съёмки находились два работника. Пользователи соцсетей назвали их Винтиком и Шпунтиком (герои мультфильма «Винтик и Шпунтик» — прим. редакции). В какой-то момент они решили проверить на прочность подрамник. Один из героев видеоролик надел его себе на шею. А второй пытается помочь ему отсоединить конструкцию. В итоге, подрамник падает. Следом за ним падает и рабочий.
«Так-то коллега мог без головы остаться», — считает один из пользователей соцсетей.
За несколько часов видеоматериал посмотрели и оценили более 10 тысяч подписчиков. Большинство из них считает, что, действительно, такие игры могли бы закончиться трагедией.
«А вот если бы всё не так было», «Интересно, а чей это автомобиль? Водитель знает, что происходит в его отсутствие», «Грустно это всё. Но мне, честно говоря, смешно», «Весёлые ребята, конечно», «Винтик и Шпунтик», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийском городском округе женщина оставила автомобиль в автосервисе вместе с ключами. Однако, когда она пришла туда снова, машины уже не было. Женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне транспортного средства.