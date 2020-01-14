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Posted 14 января 2020, 03:20

Published 14 января 2020, 03:20

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Развлечения «Винтика и Шпунтика» получили более 10 тысяч «лайков» приморцев

14 января 2020, 03:20
В сети был опубликован видеоролик, где показан случай в одном из автосервисов. Скорее всего, работники в какой-то момент решили опробовать оборудование на себе. Однако их развлечения, как считают некоторые очевидцы, могли бы закончиться трагедией, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Видеоматериал с места событий появился в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus. Автор в паблике указал на то, что ситуация произошла в одном из дальневосточных автосервисов. Возможно, речь идёт о Приморском крае, так как, судя по кадрам видеоматериала, на автомобильном номере код региона «125».

В автосервисе в момент съёмки находились два работника. Пользователи соцсетей назвали их Винтиком и Шпунтиком (герои мультфильма «Винтик и Шпунтик» — прим. редакции). В какой-то момент они решили проверить на прочность подрамник. Один из героев видеоролик надел его себе на шею. А второй пытается помочь ему отсоединить конструкцию. В итоге, подрамник падает. Следом за ним падает и рабочий.

«Так-то коллега мог без головы остаться», — считает один из пользователей соцсетей.

За несколько часов видеоматериал посмотрели и оценили более 10 тысяч подписчиков. Большинство из них считает, что, действительно, такие игры могли бы закончиться трагедией.

«А вот если бы всё не так было», «Интересно, а чей это автомобиль? Водитель знает, что происходит в его отсутствие», «Грустно это всё. Но мне, честно говоря, смешно», «Весёлые ребята, конечно», «Винтик и Шпунтик», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийском городском округе женщина оставила автомобиль в автосервисе вместе с ключами. Однако, когда она пришла туда снова, машины уже не было. Женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне транспортного средства.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток
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