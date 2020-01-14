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Posted 14 января 2020, 06:06

Published 14 января 2020, 06:06

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков

14 января 2020, 06:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков персональныеданные.дети, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных.

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.

Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными, будут персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.

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