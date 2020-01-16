Началось: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Приморье

Сам по себе грипп уже является тяжелым и достаточно опасным заболеванием, однако еще опаснее его осложнения. По словам специалистов, основным и наиболее тяжелым осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая даже может привести к летальному исходу. Эксперты отмечают, что за последние два года в крае отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями.