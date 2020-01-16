Началось: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Приморье

Posted 16 января 2020, 09:38
Published 16 января 2020, 09:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, эпидпорог превышен на 29,8% среди совокупного населения региона.
По-прежнему среди вирусных инфекций выявляют и грипп. Более чем в 90% приморцев атакует грипп В, также зарегистрированы случаи «свиного» гриппа A(H1N1)2009 и так называемого «гонконгского» A(H3N2) – на их долю пришлось 8,5% случаев.
Сам по себе грипп уже является тяжелым и достаточно опасным заболеванием, однако еще опаснее его осложнения. По словам специалистов, основным и наиболее тяжелым осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая даже может привести к летальному исходу. Эксперты отмечают, что за последние два года в крае отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями.
Чтобы защитить себя и своих близких от инфекции, следует соблюдать правила профилактики: как можно чаще мыть руки, прикрывать рот во время чихания, правильно питаться, закаляться, чаще гулять на свежем воздухе, обязательно регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.
После посещения массовых мероприятий или общественного транспорта хорошо промыть нос солевым раствором и прополоскать горло.
«Необходимо помнить: если заболели Вы или ваш ребенок, необходимо не вести ребенка в сад, школу, а обратиться к врачу. При тяжелом состоянии необходимо вызвать врача на дом, и ни в коем случае не заниматься самолечением», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Как сообщало «Восток-Медиа», несколько дней назад во Владивостоке произошла трагедия: девочка умерла в больнице от двусторонней септической пневмонии. По факту случившегося следователи проводят проверку.