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Posted 16 января 2020, 09:38

Published 16 января 2020, 09:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

грипп

Началось: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Приморье

16 января 2020, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. грипп
На второй неделе нового 2020 года заболеваемость вирусными инфекциями в Приморье превысила эпидемический порог, сообщает «Восток-Медиа».

По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, эпидпорог превышен на 29,8% среди совокупного населения региона.

По-прежнему среди вирусных инфекций выявляют и грипп. Более чем в 90% приморцев атакует грипп В, также зарегистрированы случаи «свиного» гриппа A(H1N1)2009 и так называемого «гонконгского» A(H3N2) – на их долю пришлось 8,5% случаев.

Сам по себе грипп уже является тяжелым и достаточно опасным заболеванием, однако еще опаснее его осложнения. По словам специалистов, основным и наиболее тяжелым осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая даже может привести к летальному исходу. Эксперты отмечают, что за последние два года в крае отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

Чтобы защитить себя и своих близких от инфекции, следует соблюдать правила профилактики: как можно чаще мыть руки, прикрывать рот во время чихания, правильно питаться, закаляться, чаще гулять на свежем воздухе, обязательно регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

После посещения массовых мероприятий или общественного транспорта хорошо промыть нос солевым раствором и прополоскать горло.

«Необходимо помнить: если заболели Вы или ваш ребенок, необходимо не вести ребенка в сад, школу, а обратиться к врачу. При тяжелом состоянии необходимо вызвать врача на дом, и ни в коем случае не заниматься самолечением», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как сообщало «Восток-Медиа», несколько дней назад во Владивостоке произошла трагедия: девочка умерла в больнице от двусторонней септической пневмонии. По факту случившегося следователи проводят проверку.

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