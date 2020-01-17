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Posted 17 января 2020, 01:58

Published 17 января 2020, 01:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

пожар

Героический поступок: юная жительница Приморья спасла брата во время пожара

17 января 2020, 01:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi. пожар
Сюжет
Пожар
Во время новогодних каникул в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе начался пожар в одном из частных домов. В это время там находилась семиклассница Лера вместе со своим младшим братом. Девочка не испугалась и спасла брата, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Известно, что в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе случился пожар в частном доме в Рождество, 7 января. В этот момент ученица школы № 1 в селе Возвиженка Лера находилась дома вместе со своим трёхлетним братом. Она поняла, что дом горит, после того, как мальчик начал кричать. Сначала она вбежала в дом, потом выбежала, чтобы понять, как спасти малыша. В итоге, школьница решила взять брата и выбежать с ним через дверь.

Однако и тут девочке пришлось столкнуться с трудностями. В гуще дыма сначала нужно было найти брата, задерживая, при этом дыхание. Она искала его на ощупь. Потом девочка, прижав ребёнка к себе, чтобы мальчик не задохнулся, выбежала из дома в одних носках. Семиклассница добежала до дома соседей, а те, в свою очередь, вызвали сотрудником МЧС.

Поступком девочки гордятся в школе. Директор школы Любовь Кудрявцева рассказала корреспонденту агентства о том, что в результате пожара никто не пострадал. А девочке удалось спасти своего брата даже не смотря на то, что у неё самой были обожжены волосы и руки. Но сейчас девочка посещает занятия в школе.

«Конечно, мы разговаривали с ней после происшествия. На такое способен не каждый взрослый. Но на вопрос, что ей двигало в тот момент, она ответила, что ни о чём не думала. Ей нужно было только спасти своего маленького братика», — пояснила директор школы.

Известно, что девочку уже поблагодарили за спасение юного приморца. Ей подарили сотовый телефон представители одного из благотворительных фондов. Обещали оценить поступок ещё маленькой, но такой смелой девочки, и сотрудники МЧС России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два года назад девочка спасла двух тонущих мальчиков. Потом она сказала, что они были совсем не тяжёлые. Ей вручили благодарность от губернатора и отправили на новогодний праздник в Москву.

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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Эксклюзив
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