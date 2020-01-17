Героический поступок: юная жительница Приморья спасла брата во время пожара

Однако и тут девочке пришлось столкнуться с трудностями. В гуще дыма сначала нужно было найти брата, задерживая, при этом дыхание. Она искала его на ощупь. Потом девочка, прижав ребёнка к себе, чтобы мальчик не задохнулся, выбежала из дома в одних носках. Семиклассница добежала до дома соседей, а те, в свою очередь, вызвали сотрудником МЧС.