Героический поступок: юная жительница Приморья спасла брата во время пожара

Posted 17 января 2020, 01:58
Published 17 января 2020, 01:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Известно, что в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе случился пожар в частном доме в Рождество, 7 января. В этот момент ученица школы № 1 в селе Возвиженка Лера находилась дома вместе со своим трёхлетним братом. Она поняла, что дом горит, после того, как мальчик начал кричать. Сначала она вбежала в дом, потом выбежала, чтобы понять, как спасти малыша. В итоге, школьница решила взять брата и выбежать с ним через дверь.
Однако и тут девочке пришлось столкнуться с трудностями. В гуще дыма сначала нужно было найти брата, задерживая, при этом дыхание. Она искала его на ощупь. Потом девочка, прижав ребёнка к себе, чтобы мальчик не задохнулся, выбежала из дома в одних носках. Семиклассница добежала до дома соседей, а те, в свою очередь, вызвали сотрудником МЧС.
Поступком девочки гордятся в школе. Директор школы Любовь Кудрявцева рассказала корреспонденту агентства о том, что в результате пожара никто не пострадал. А девочке удалось спасти своего брата даже не смотря на то, что у неё самой были обожжены волосы и руки. Но сейчас девочка посещает занятия в школе.
«Конечно, мы разговаривали с ней после происшествия. На такое способен не каждый взрослый. Но на вопрос, что ей двигало в тот момент, она ответила, что ни о чём не думала. Ей нужно было только спасти своего маленького братика», — пояснила директор школы.
Известно, что девочку уже поблагодарили за спасение юного приморца. Ей подарили сотовый телефон представители одного из благотворительных фондов. Обещали оценить поступок ещё маленькой, но такой смелой девочки, и сотрудники МЧС России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два года назад девочка спасла двух тонущих мальчиков. Потом она сказала, что они были совсем не тяжёлые. Ей вручили благодарность от губернатора и отправили на новогодний праздник в Москву.