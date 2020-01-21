Приморцы угнали 14 автомобилей и вымогали деньги у владельцев

Posted 21 января 2020, 03:25
Published 21 января 2020, 03:25
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
По информации прокуратуры Приморского края, преступления были совершены в 2016–2017 годах. Преступной группе больше, чем за год удалось угнать 14 транспортных средств. После каждого угона они связывались с владельцами автомобилей и требовали деньги за машину. Им удалось собрать более 800 тысяч рублей.
Виновные были задержаны. Все они получили наказание в виде реального лишения свободы. Двум из участников группы приговор был вынесен ранее. А третьему его огласили только в 2020 году. За тайное хищение чужого имущества и покушение на кражу его приговорили к четырём года и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре прошлого года был заключён под стражу 17-летний житель Артёма. Он применил опасное для жизни насилие в отношении 23-летней девушки, а потом угнал её автомобиль. Нарушителя нашли, задержали и возбудили против него уголовное дело.