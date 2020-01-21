Приморцы угнали 14 автомобилей и вымогали деньги у владельцев

Виновные были задержаны. Все они получили наказание в виде реального лишения свободы. Двум из участников группы приговор был вынесен ранее. А третьему его огласили только в 2020 году. За тайное хищение чужого имущества и покушение на кражу его приговорили к четырём года и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.