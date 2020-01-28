Арестованный партнёр Сергея Фургала продаёт долю в заводе «Амурсталь» — источник

Posted 28 января 2020, 04:46
Published 28 января 2020, 04:46
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
На сегодняшний день Мистрюков и Фургал владеют по 25% долей ООО «Дальпромснаб» и ООО «Алькума» (с 2009 по 2017 год они были единственными учредителями — по половине на каждого). Кроме того, в собственности Мистрюкова 25% завода «Амурсталь», еще четверть которого принадлежит супруге губернатора Фургала. Это единственное электросталеплавильное предприятие на Дальнем Востоке.
В настоящее время Николай Мистрюков находится в московском СИЗО Лефортово по подозрению в двух заказных убийствах, совершенных в Хабаровске в 2004 и 2005 годах. Этим он стал неудобен губернатору Хабаровского края, который поспешно открещивается от друга и партнера.
Увы, давняя дружба и бизнес-сотрудничество были вмиг «забыты» Сергеем Фургалом по вполне очевидным причинам. Один из убитых, причастность к гибели которого инкриминируется Мистрюкову, — Олег Булатов — был партнером Сергея Фургала и Николая Мистрюкова по бизнесу (с 2003 года они являлись совладельцами ликвидированного на данный момент ООО «ВЭС-маркетинг»), а с другим — Евгением Зорей — Фургал и Мистрюков судились за производственное помещение в Хабаровске. Такой бэкграунд явно работает против высшего должностного лица региона и заставляет его максимально дистанцироваться от того, что было в его жизни 15-20 лет назад.
Тем не менее, доказательства не только давней, но и очень прочной связи между Мистрюковым и Фургалом, которую сейчас глава Хабаровского края старается дезавуировать, хранятся в анналах Единого государственного реестра юридических лиц.
В настоящий момент они оба владеют по 25% долей уже упомянутых ООО «Дальпромснаб» (где Мистрюков еще и директор) и ООО «Алькума» (с 2009 по 2017 год — по 50%). Также Мистрюков владеет по 25% акций компаний «Торэкс», «Торэкс-Хабаровск», «УК Амурсталь», «Сталком». Такую же долю в каждой из перечисленных фирм имеет и Лариса Стародубова, с которой губернатор Хабаровского края вступил в брак в 2007 году. До 2017 года Стародубова и Мистрюков были собственниками ООО «Торэкс», ООО «Торэкс-Хабаровск» и ООО «Сталком» с долями по 50%. На сегодняшний день в их собственности также ООО «Диалог» (по 50%). Перечисленные ООО преимущественно связаны с заготовкой и продажей металлолома и древесины.
Но деловыми партнерами сегодняшние глава региона и подследственный стали еще раньше — минимум в 2001 году, когда было создано ныне ликвидированное ООО «МИФ-Хабаровск». Название компания получила по первым буквам фамилий двух друзей — Фургала и Мистрюкова.
Ну и еще один факт, также не составляющий ни для кого тайны — оба товарища с начала нулевых состоят в ЛДПР. Причем Мистрюков был даже депутатом Законодательной думы Хабаровского края.
Не исключено, что, оставшись один на один с правоохранительными органами, без поддержки влиятельного друга, Мистрюков действительно выставит на продажу свои бизнес-активы. В конце концов, надо же ему чем-то рассчитываться с адвокатами и при этом обеспечивать материальную стабильность своей семьи. И не факт, что первым, кому Мистрюков предложит купить свои активы, станет Сергей Фургал или его жена.