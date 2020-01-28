Арестованный партнёр Сергея Фургала продаёт долю в заводе «Амурсталь» — источник

В настоящий момент они оба владеют по 25% долей уже упомянутых ООО «Дальпромснаб» (где Мистрюков еще и директор) и ООО «Алькума» (с 2009 по 2017 год — по 50%). Также Мистрюков владеет по 25% акций компаний «Торэкс», «Торэкс-Хабаровск», «УК Амурсталь», «Сталком». Такую же долю в каждой из перечисленных фирм имеет и Лариса Стародубова, с которой губернатор Хабаровского края вступил в брак в 2007 году. До 2017 года Стародубова и Мистрюков были собственниками ООО «Торэкс», ООО «Торэкс-Хабаровск» и ООО «Сталком» с долями по 50%. На сегодняшний день в их собственности также ООО «Диалог» (по 50%). Перечисленные ООО преимущественно связаны с заготовкой и продажей металлолома и древесины.