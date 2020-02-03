Как защититься: новые подробности о коронавирусе рассказали эксперты в Приморье

Posted 3 февраля 2020, 09:29
Published 3 февраля 2020, 09:29
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как подчеркнула Татьяна Детковская, все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР, в обязательном порядке сдают анализы и обследуются на весь перечень возможных инфекций, включая исследования на новый коронавирус с помощью специальных тест-систем.
«Выявлено 27 таких заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – цитирует Татьяну Детковскую пресс-служба правительства региона.
По данным на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, летальность коронавирусной инфекции составляет 2,1 %. В настоящее время подтверждено 144 случая завоза нового коронавируса в 23 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Швеция и Великобритания).
В группе риска по заболеванию коронавирусной инфекции находятся пожилые люди старше 65 лет, маленькие дети до двух лет (особенно до шести месяцев), беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и страдающие хроническими заболеваниями, в том числе астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы максимально защитить себя и своих близких от потенциальной угрозы, а также от заболеваний гриппом и ОРВИ, необходимо соблюдать несколько простых правил. В первую очередь – как можно чаще мыть руки и обрабатывать поверхности вокруг себя: дверные ручки, столы и даже сотовые телефоны. Во время чихания или кашля нужно прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, которую после использования важно сразу же выбросить.
В магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей нужно постараться максимально сократить количество прикосновений к поверхностям. Не следует трогать руками глаза, нос или рот.
«Также рекомендуется не есть из упаковок и посуды, доступных для общего пользования, избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, поддерживать в чистоте поверхности на работе, а также использовать однократно медицинскую маску», - советуют в Роспотребнадзоре.
Сопротивляемость организма к инфекции повышают правильное питание и полноценный отдых.
«Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», - рекомендуют специалисты.
Как сообщало «Восток-Медиа», ранее кабинет министров внёс коронавирус в перечень заболеваний, которые несут опасность для людей. Чтобы предотвратить распространение вируса на территории России, власти ограничили авиарейсы в Китай. С 3 февраля было временно закрыто железнодорожное сообщение с КНР.
Напомним, что 31 января в России официально подтвердилось два случая заражения новым коронавирусом. Оба заболевших являются гражданами Китая.