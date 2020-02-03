Как защититься: новые подробности о коронавирусе рассказали эксперты в Приморье

Чтобы максимально защитить себя и своих близких от потенциальной угрозы, а также от заболеваний гриппом и ОРВИ, необходимо соблюдать несколько простых правил. В первую очередь – как можно чаще мыть руки и обрабатывать поверхности вокруг себя: дверные ручки, столы и даже сотовые телефоны. Во время чихания или кашля нужно прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, которую после использования важно сразу же выбросить.