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Posted 10 февраля 2020, 01:49

Published 10 февраля 2020, 01:49

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

деньги

Как сыр в масле: зарплата хабаровских чиновников растёт быстрее инфляции

10 февраля 2020, 01:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi. деньги
Опубликованные данные о расходах на выплату денежного содержания государственным гражданским служащим в Хабаровском крае идут вразрез с ранее задекларированными намерениями губернатора снизить эти затраты.

Судя по официальной информации правительства региона, в четвертом квартале 2019 года в Хабаровском крае насчитывалось 2 119 чиновников (речь о госслужащих края). На то, чтобы выплатить им положенный заработок и премиальные за три месяца, из регионального бюджета было направлено 819,1 миллиона рублей. Это почти на 60 миллионов рублей больше, чем годом ранее, в четвертом квартале 2018-го.

В среднем каждому чиновнику ежемесячно начислялось по 128,9 тысячи рублей — в 2,5 раза больше, чем даже малопонятная большинству населения средняя зарплата по региону, которая фигурирует в показателях Хабстата. За 12 месяцев доходы регионального чиновничества выросли на 10 % при официально зафиксированном уровне инфляции в стране в размере 3,5 %.

Между тем во время обсуждения проекта бюджета на 2019 год губернатор Сергей Фургал был категорично настроен сэкономить на чиновниках и работниках подведомственных краевым властям учреждений не менее 1,2 миллиарда рублей. Он заявлял о необходимости реорганизовать те учреждения, где дублируются функции, сократив таким образом траты на выплату зарплаты, содержание автотранспорта, аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, командировочные расходы и прочее.

«В некоторых таких организациях зарплата руководителя больше, чем у губернатора. А в некоторых учреждениях работает более 150 человек, которые непонятно чем занимаются», — объяснял губернатор Хабаровского края свою позицию в интервью ТАСС.

Тем не менее, за время нахождения Сергея Фургала у власти численность работников государственных учреждений края не только не сократилась, а, наоборот, выросла почти на 700 человек. Непонятно, о каком сокращении шла речь, но за 2019 год на выплату денежного содержания более чем 52 тысячи таких сотрудников было израсходовано на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году при предшественнике нынешнего главы региона (28,2 миллиарда рублей в абсолютном выражении).

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#Новости#Хабаровский край#Зарплата#Власть#Чиновники
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