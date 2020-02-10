Как сыр в масле: зарплата хабаровских чиновников растёт быстрее инфляции

Тем не менее, за время нахождения Сергея Фургала у власти численность работников государственных учреждений края не только не сократилась, а, наоборот, выросла почти на 700 человек. Непонятно, о каком сокращении шла речь, но за 2019 год на выплату денежного содержания более чем 52 тысячи таких сотрудников было израсходовано на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году при предшественнике нынешнего главы региона (28,2 миллиарда рублей в абсолютном выражении).