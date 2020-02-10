Как сыр в масле: зарплата хабаровских чиновников растёт быстрее инфляции

Posted 10 февраля 2020, 01:49
Published 10 февраля 2020, 01:49
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Судя по официальной информации правительства региона, в четвертом квартале 2019 года в Хабаровском крае насчитывалось 2 119 чиновников (речь о госслужащих края). На то, чтобы выплатить им положенный заработок и премиальные за три месяца, из регионального бюджета было направлено 819,1 миллиона рублей. Это почти на 60 миллионов рублей больше, чем годом ранее, в четвертом квартале 2018-го.
В среднем каждому чиновнику ежемесячно начислялось по 128,9 тысячи рублей — в 2,5 раза больше, чем даже малопонятная большинству населения средняя зарплата по региону, которая фигурирует в показателях Хабстата. За 12 месяцев доходы регионального чиновничества выросли на 10 % при официально зафиксированном уровне инфляции в стране в размере 3,5 %.
Между тем во время обсуждения проекта бюджета на 2019 год губернатор Сергей Фургал был категорично настроен сэкономить на чиновниках и работниках подведомственных краевым властям учреждений не менее 1,2 миллиарда рублей. Он заявлял о необходимости реорганизовать те учреждения, где дублируются функции, сократив таким образом траты на выплату зарплаты, содержание автотранспорта, аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, командировочные расходы и прочее.
«В некоторых таких организациях зарплата руководителя больше, чем у губернатора. А в некоторых учреждениях работает более 150 человек, которые непонятно чем занимаются», — объяснял губернатор Хабаровского края свою позицию в интервью ТАСС.
Тем не менее, за время нахождения Сергея Фургала у власти численность работников государственных учреждений края не только не сократилась, а, наоборот, выросла почти на 700 человек. Непонятно, о каком сокращении шла речь, но за 2019 год на выплату денежного содержания более чем 52 тысячи таких сотрудников было израсходовано на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году при предшественнике нынешнего главы региона (28,2 миллиарда рублей в абсолютном выражении).