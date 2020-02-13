«В содеянном раскаялся»: лихач, сбежавший по морю, арестован во Владивостоке

Posted 13 февраля 2020, 09:16
Published 13 февраля 2020, 09:16
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в четверг, 13 февраля, Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал 37-летнему мужчине, не выполнившему законные требования сотрудников полиции, меру пресечения: прославившийся на всю страну лихач приговорен к пятнадцати суткам административного ареста.
Напомним, погоня со стрельбой произошла в ночь с 11 на 12 февраля во Владивостоке в районе Эгершельда. Водитель за рулём Toyota Prius вначале врезался в две припаркованные машины на Леонова, 64, а затем попытался уехать. Мужчину преследовали сотрудники ДПС: им даже пришлось несколько раз выстрелить по колёсам машины. Однако лихач всё же доехал до района Токаревской кошки. Там он бросил автомобиль, а сам убежал от сотрудников полиции по льду замёрзшего моря. Позже стражам порядка всё же удалось задержать нарушителя. Установлено, что машина беглецу не принадлежала, он взял её в аренду.
Полицейские сообщают, что мужчина уже был неоднократно судим. Также ему грозит ответственность за оставление места ДТП, участником которого он являлся: автодебошир может быть лишён прав на срок до полутора лет. Кроме того, мужчине придётся возместить материальный ущерб владельцам повреждённых машин.
«Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся», - сообщили в полиции.
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