vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2020, 09:16

Published 13 февраля 2020, 09:16

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«В содеянном раскаялся»: лихач, сбежавший по морю, арестован во Владивостоке

13 февраля 2020, 09:16
Сюжет
Происшествие
Водитель Toyota Prius, сбежавший от стражей порядка по замёрзшему морю, пойман и арестован на пятнадцать суток по решению суда за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Известно, что мужчина в содеянном раскаивается, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в четверг, 13 февраля, Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал 37-летнему мужчине, не выполнившему законные требования сотрудников полиции, меру пресечения: прославившийся на всю страну лихач приговорен к пятнадцати суткам административного ареста.

Напомним, погоня со стрельбой произошла в ночь с 11 на 12 февраля во Владивостоке в районе Эгершельда. Водитель за рулём Toyota Prius вначале врезался в две припаркованные машины на Леонова, 64, а затем попытался уехать. Мужчину преследовали сотрудники ДПС: им даже пришлось несколько раз выстрелить по колёсам машины. Однако лихач всё же доехал до района Токаревской кошки. Там он бросил автомобиль, а сам убежал от сотрудников полиции по льду замёрзшего моря. Позже стражам порядка всё же удалось задержать нарушителя. Установлено, что машина беглецу не принадлежала, он взял её в аренду.

Полицейские сообщают, что мужчина уже был неоднократно судим. Также ему грозит ответственность за оставление места ДТП, участником которого он являлся: автодебошир может быть лишён прав на срок до полутора лет. Кроме того, мужчине придётся возместить материальный ущерб владельцам повреждённых машин.

«Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся», - сообщили в полиции.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что водитель «Приуса» стал героем социальных сетей.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика