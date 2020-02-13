«В содеянном раскаялся»: лихач, сбежавший по морю, арестован во Владивостоке

Напомним, погоня со стрельбой произошла в ночь с 11 на 12 февраля во Владивостоке в районе Эгершельда. Водитель за рулём Toyota Prius вначале врезался в две припаркованные машины на Леонова, 64, а затем попытался уехать. Мужчину преследовали сотрудники ДПС: им даже пришлось несколько раз выстрелить по колёсам машины. Однако лихач всё же доехал до района Токаревской кошки. Там он бросил автомобиль, а сам убежал от сотрудников полиции по льду замёрзшего моря. Позже стражам порядка всё же удалось задержать нарушителя. Установлено, что машина беглецу не принадлежала, он взял её в аренду.