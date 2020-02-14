«Замглавы Владивостока» обманывает несчастных приморцев

Posted 14 февраля 2020, 06:11
Published 14 февраля 2020, 06:11
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, жертвами мошенника стали уже несколько человек. Неизвестный представляется заместителем главы администрации, звонит руководителям творческих коллективов Владивостока и предлагает поучаствовать в предстоящем в марте большом городском концерте. Однако при одном условии — нужно предварительно внести денежный взнос.
В мэрии заверили, что участие во всех городских мероприятиях — абсолютно бесплатное. Главный специалист управления культуры Мария Хасанова пытается предостеречь горожан от действий, к которым принуждают подобные мошенники.
«По нашим сведениям, звонящий, а может быть, и звонящие, предлагают перечислить деньги на определенную банковскую карту. Этого делать ни в коем случае нельзя. Все культурные и спортивные мероприятия, которые организует администрация города, являются бесплатными для участников», — сказала Мария Хасанова.
Всем, кто пострадал от действий неизвестного якобы замглавы нужно обратиться в полицию.
Отметим, что телефонное мошенничество остаётся большой бедой. Например, совсем недавно неизвестные обманули школьную учительницу на 2,8 миллиона.