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Posted 14 февраля 2020, 06:11

Published 14 февраля 2020, 06:11

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

«Замглавы Владивостока» обманывает несчастных приморцев

«Замглавы Владивостока» обманывает несчастных приморцев

14 февраля 2020, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэрия Владивостока предупреждает о том, что в городе орудует телефонный мошенник. Он представляется сотрудником администрации краевого центра и обманывает людей, сообщает «Восток-Медиа».

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, жертвами мошенника стали уже несколько человек. Неизвестный представляется заместителем главы администрации, звонит руководителям творческих коллективов Владивостока и предлагает поучаствовать в предстоящем в марте большом городском концерте. Однако при одном условии — нужно предварительно внести денежный взнос.

В мэрии заверили, что участие во всех городских мероприятиях — абсолютно бесплатное. Главный специалист управления культуры Мария Хасанова пытается предостеречь горожан от действий, к которым принуждают подобные мошенники.

«По нашим сведениям, звонящий, а может быть, и звонящие, предлагают перечислить деньги на определенную банковскую карту. Этого делать ни в коем случае нельзя. Все культурные и спортивные мероприятия, которые организует администрация города, являются бесплатными для участников», — сказала Мария Хасанова.

Всем, кто пострадал от действий неизвестного якобы замглавы нужно обратиться в полицию.

Отметим, что телефонное мошенничество остаётся большой бедой. Например, совсем недавно неизвестные обманули школьную учительницу на 2,8 миллиона.

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#Новости#Общество#Владивосток
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