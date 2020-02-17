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Posted 17 февраля 2020, 03:02

Published 17 февраля 2020, 03:02

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Во Владивостоке создадут 500 парковочных мест за 400 миллионов рублей

Во Владивостоке создадут 500 парковочных мест за 400 миллионов рублей

17 февраля 2020, 03:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Дальневосточной столице появится более 500 парковочных мест до конца года. На эти цели край получил 400 миллионов рублей, сообщает «Восток-Медиа».

По информации правительства региона, вышеуказанную сумму (около 400 миллионов) потратят на создание 500 парковочных мест. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, 275 из них должны быть модульного типа, каркасные, быстровозводимые, чтобы красиво вписывались в инфраструктуру города.

Кроме того, в этом году начнутся работы по возведению стационарных парковок. Речь идёт о трёх точках — железнодорожный вокзал, район ВГУЭС и на улице Адмирала Фокина.

Кроме того, будет вестись работа по отделению полосы для движения общественного транспорта по центру от остановки Луговая до железнодорожного вокзала, по Океанскому проспекту, улице Алеутская.

Благодаря новым парковкам столица Дальнего Востока должна немного освободиться от машин, которыми повсеместно заставляют обочины дорог. В планах — в 2021 году привлечь к строительству парковок представителей бизнеса.

Ранее «Восток-Медиа» неоднократно писало о том, что во Владивостоке всерьёз задумались о строительстве парковок.

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