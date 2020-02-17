Во Владивостоке создадут 500 парковочных мест за 400 миллионов рублей

По информации правительства региона, вышеуказанную сумму (около 400 миллионов) потратят на создание 500 парковочных мест. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, 275 из них должны быть модульного типа, каркасные, быстровозводимые, чтобы красиво вписывались в инфраструктуру города.