Бендер в юбке: юная мошенница обобрала более 10 приморцев

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, ранее в полицию обратилась жительница Владивостока. Женщина рассказала, что неизвестная девушка попросила у неё телефон, чтобы сделать звонок. Взяв в руки гаджет, незнакомка ловко и незаметно перевела себе деньги через мобильный банк, затем стёрла SMS-сообщения о совершённых операциях и вернула сотовый владелице.