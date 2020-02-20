Бендер в юбке: юная мошенница обобрала более 10 приморцев

Posted 20 февраля 2020, 13:09
Published 20 февраля 2020, 13:09
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, ранее в полицию обратилась жительница Владивостока. Женщина рассказала, что неизвестная девушка попросила у неё телефон, чтобы сделать звонок. Взяв в руки гаджет, незнакомка ловко и незаметно перевела себе деньги через мобильный банк, затем стёрла SMS-сообщения о совершённых операциях и вернула сотовый владелице.
Полицейские провели расследование и вскоре вышли на след подозреваемой – это оказалась юная жительница Кировского района. Вскоре девушка была задержана. В отделении полиции она призналась в содеянном.
Выяснилось, от действий «Остапа Бендера в юбке» пострадали более десяти жителей Приморья.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемая арестована. Ведётся следствие.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудница налоговой инспекции в Приморье попалась на мошенничестве: она вносила в табель учёта рабочего времени недостоверные сведения.