Приморский врач попалась на миллионной взятке

Posted 21 февраля 2020, 03:36
Published 21 февраля 2020, 03:36
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что врач с февраля 2016 года по август 2018 года оформляла для граждан КНР и КНДР медицинские заключения об отсутствии противопоказаний для того, чтобы устроиться на работу. Туда она вносила ложные сведения. Иностранные граждане должны были проходить медицинскую комиссию, но они этого не делали. И, скорее всего, за это платили начальнику терапевтического отделения.
За два года обвиняемой удалось получить 1,3 миллиона рублей. Прокурор города уже вынес обвинительное заключение. Дело направлено в суд Находки для рассмотрения по существу.
Ранее агентство писало о том, что в одной из приморских поликлиник поставили неверный диагноз пациенту. В итоге, он лечился от недуга, которого у него не было. Пострадавшему только после решения суда удалось получить компенсацию в размере 70 тысяч рублей.