Приморский врач попалась на миллионной взятке

В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что врач с февраля 2016 года по август 2018 года оформляла для граждан КНР и КНДР медицинские заключения об отсутствии противопоказаний для того, чтобы устроиться на работу. Туда она вносила ложные сведения. Иностранные граждане должны были проходить медицинскую комиссию, но они этого не делали. И, скорее всего, за это платили начальнику терапевтического отделения.