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Posted 27 февраля 2020, 06:39

Published 27 февраля 2020, 06:39

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

ГИБДД опубликовала видео автоледи, кинувшейся под эвакуатор во Владивостоке

27 февраля 2020, 06:39
Сюжет
ГИБДД
Сотрудники полиции во Владивостоке привлекли к ответственности женщину, которая легла под эвакуатор, чтобы её машину не увозили на штрафстоянку. Однако сначала полицейским пришлось долго уговаривать даму, чтобы она поднялась с асфальта.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, инцидент случился на Пологой, 48. Владелица автомобиля Mitsubishi Mirage припарковала машину там, где остановка запрещена. Прибывший к месту нарушения эвакуатор погрузил автомобиль и начал движение. В этот момент появилась обладательница транспортного средства — 35-летняя женщина. Чтобы остановить процесс эвакуации, она легла на дорогу прямо перед спецмашиной.

Сотруднику ДПС пришлось долго и настойчиво уговорить гражданку сначала подняться с асфальта, а затем последовать за ним для оформления документов.

— Девушка, ну вы же простудитесь, вставайте!

— Нет, если надо — я под колёса лягу.

— Поднимайтесь, пойдёмте с нами.

Жительнице Приморья всё-таки пришлось пойти на уступки и освободить проезжую часть, Автомобиль доставили на арестплощадку. Сотрудники ГИБДД также опубликовали фрагмент видеозаписи, сделанной во время дорожного инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этой ситуации. Женщина, спасавшая свою машину таким радикальным способом, стала настоящей звездой соцсетей.

#Видео#ГИБДД#Владивосток#Автомобиль#ДПС#Эвакуатор
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