ГИБДД опубликовала видео автоледи, кинувшейся под эвакуатор во Владивостоке

Posted 27 февраля 2020, 06:39
Published 27 февраля 2020, 06:39
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, инцидент случился на Пологой, 48. Владелица автомобиля Mitsubishi Mirage припарковала машину там, где остановка запрещена. Прибывший к месту нарушения эвакуатор погрузил автомобиль и начал движение. В этот момент появилась обладательница транспортного средства — 35-летняя женщина. Чтобы остановить процесс эвакуации, она легла на дорогу прямо перед спецмашиной.
Сотруднику ДПС пришлось долго и настойчиво уговорить гражданку сначала подняться с асфальта, а затем последовать за ним для оформления документов.
— Девушка, ну вы же простудитесь, вставайте!
— Нет, если надо — я под колёса лягу.
— Поднимайтесь, пойдёмте с нами.
Жительнице Приморья всё-таки пришлось пойти на уступки и освободить проезжую часть, Автомобиль доставили на арестплощадку. Сотрудники ГИБДД также опубликовали фрагмент видеозаписи, сделанной во время дорожного инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этой ситуации. Женщина, спасавшая свою машину таким радикальным способом, стала настоящей звездой соцсетей.