ГИБДД опубликовала видео автоледи, кинувшейся под эвакуатор во Владивостоке

Сюжет ГИБДД

Сотрудники полиции во Владивостоке привлекли к ответственности женщину, которая легла под эвакуатор, чтобы её машину не увозили на штрафстоянку. Однако сначала полицейским пришлось долго уговаривать даму, чтобы она поднялась с асфальта.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, инцидент случился на Пологой, 48. Владелица автомобиля Mitsubishi Mirage припарковала машину там, где остановка запрещена. Прибывший к месту нарушения эвакуатор погрузил автомобиль и начал движение. В этот момент появилась обладательница транспортного средства — 35-летняя женщина. Чтобы остановить процесс эвакуации, она легла на дорогу прямо перед спецмашиной. Сотруднику ДПС пришлось долго и настойчиво уговорить гражданку сначала подняться с асфальта, а затем последовать за ним для оформления документов. — Девушка, ну вы же простудитесь, вставайте! — Нет, если надо — я под колёса лягу. — Поднимайтесь, пойдёмте с нами. Жительнице Приморья всё-таки пришлось пойти на уступки и освободить проезжую часть, Автомобиль доставили на арестплощадку. Сотрудники ГИБДД также опубликовали фрагмент видеозаписи, сделанной во время дорожного инцидента. Ранее «Восток-Медиа» писало об этой ситуации. Женщина, спасавшая свою машину таким радикальным способом, стала настоящей звездой соцсетей.