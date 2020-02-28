Богатые тоже платят: обеспеченных автомобилистов Приморья могут штрафовать по-новому

«Считаю, что за одно и то же правонарушение водитель «Ферарри» и водитель «Жигулей» должны наказываться разными суммами. Водителя «Жигулей можно оштрафовать на тысячу, а вот автомобилиста за рулем «Ферарри» — на 50 тысяч», — заявил Александр Старовойтов.