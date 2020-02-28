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Posted 28 февраля 2020, 11:11

Published 28 февраля 2020, 11:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

эвакуируют машину

Богатые тоже платят: обеспеченных автомобилистов Приморья могут штрафовать по-новому

28 февраля 2020, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. эвакуируют машину
Сюжет
Штраф
Инициатор из Госдумы считает, что штрафы за нарушения правил дорожного движения в России должны рассчитываться по коэффициентам, которые содержат в себе стоимость автомобиля, водитель которого совершил нарушение.

Такое заявление сделал зампредседателя комитета Государственной думы по транспорту Александр Старовойтов.

По его словам автомобилист за рулем «Ферарри» должен заплатить за нарушение ПДД больше, чем водитель «Жигулей».

«Считаю, что за одно и то же правонарушение водитель «Ферарри» и водитель «Жигулей» должны наказываться разными суммами. Водителя «Жигулей можно оштрафовать на тысячу, а вот автомобилиста за рулем «Ферарри» — на 50 тысяч», — заявил Александр Старовойтов.

Также он отметил, что подобная мера сможет образумить водителей и станет вектором к развитию безопасности на дорогах, так как нынешние штрафы для обеспеченных людей могут оказаться «копеечными».

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