По факту нападения собак на ребёнка во Владивостоке идёт проверка

Posted 1 марта 2020, 08:30
Published 1 марта 2020, 08:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморью, доследственная проверка ведётся по факту появившейся в прессе информации о нападении стаи псов на девочку на улице Нейбута. Речь идёт о 143 и 144 статьях уголовно-процессуального кодекса России и 293 статье Уголовного кодекса России (халатность).
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Его случайно удалось записать на видео жительнице района из окна. Женщина стала свидетелем того, как четыре собаки загнали в угол ребёнка и не давали ему пройти.