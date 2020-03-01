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Posted 1 марта 2020, 08:30

Published 1 марта 2020, 08:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

По факту нападения собак на ребёнка во Владивостоке идёт проверка

По факту нападения собак на ребёнка во Владивостоке идёт проверка

1 марта 2020, 08:30
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Собаки
Следователи Приморья проверяют информацию о нападении бездомных собак на ребёнка во Владивостоке. Инцидент, который случился на Нейбута, взят на контроль управления.

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморью, доследственная проверка ведётся по факту появившейся в прессе информации о нападении стаи псов на девочку на улице Нейбута. Речь идёт о 143 и 144 статьях уголовно-процессуального кодекса России и 293 статье Уголовного кодекса России (халатность).

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Его случайно удалось записать на видео жительнице района из окна. Женщина стала свидетелем того, как четыре собаки загнали в угол ребёнка и не давали ему пройти.

Отметим, что проблема бездомных собак довольно остро стоит и в других городах. Например, в Артёме.

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#Новости#Общество#Владивосток#Собаки
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