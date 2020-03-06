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Posted 6 марта 2020, 03:52

Published 6 марта 2020, 03:52

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

пожар

Во Владивостоке вспыхнул автомобиль, пожарная машина не смогла подняться по склону

6 марта 2020, 03:52
Фото: Медиахолдинг1Mi. пожар
Сюжет
Пожар
В ночь на пятницу, 6 марта, во Владивостоке в районе улицы Енисейская сгорел автомобиль марки Toyota. Пользователи в соцсетях рассказали о том, что пожарным, чтобы добраться до машины, якобы потребовалось очень много сил. Спецмашина, по их версии, не cмогла подняться.

По информации ГУ МЧС России по Приморью, около 03:10 в пятницу, 6 марта, спасатели прибыли на место происшествия. Они увидели, что рядом с одним из домов в районе улицы Енисейская горит автомобиль Toyota Sai. Им за полчаса удалось полностью ликвидировать возгорание.

Кадры с места событий распространили пользователи соцсетей. В частности, в Instagram-паблике dps.control, они пояснили, что якобы пожарным трудно было добраться до горевшего автомобиля. Спуск в одном из районов города был очень скользким.

«Им пришлось тянуть рукав к машине, чтобы потушить пожар», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Доподлинно неизвестно, по какой именно причине загорелась машина. И действительно ли спасатели не смогли вовремя подняться к месту ЧП.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не могут иногда проехать спасатели к месту пожара из-за того, что проезд запаркован. Они просят автомобилистов тщательно выбирать место для парковки транспортного средства.

#Новости#Пожар#Владивосток#Происшествие
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