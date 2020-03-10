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Posted 10 марта 2020, 02:59

Published 10 марта 2020, 02:59

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

вирус

Власти прокомментировали информацию о задержании приморца из-за коронавируса

10 марта 2020, 02:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. вирус
Сюжет
COVID-19
В телеграмм-каналах появилась информация о том, что житель Владивостока якобы вернулся из Италии, а через несколько дней его якобы задержали сотрудники управления Росгвардии и отправили в больницу. Информация не подтвердилась.

По информации пресс-службы правительства Приморья, никакого пациента в инфекционной клинической больнице № 2 нет, и во Владивостоке никого не задерживали для того, чтобы отправить на карантин. В управлении Роспотребнадзора по региону пояснили, что в начале марта семейная пара вернулась из Италии во Владивосток. Но на карантин их не поместили. Они не находились в контакте с носителями коронавирусной инфекции.

«Информацию о том, что во Владивосток направляются жители нашего региона, которые находились в Италии, передали из Москвы. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, согласно инструкции, провели необходимый санитарно-карантинный контроль: взяты мазки на исследование и выдано постановление о самоизоляции», — сообщила глава регионального ведомства Татьяна Детковская.

По словам представителей ведомства, приморцы, приезжающие из стран, где возникла вспышка опасной инфекции, нужно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. А именно не помещать несколько дней работу и общественные места, измерять температуру два раза в день. В случае, если у человека появился кашель и высокая температура, то нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне в аэропорту Владивостока приземлился самолёт из Пхеньяна, на борту которого находились 60 иностранцев и 13 россиян, покинувших КНДР в связи с опасностью распространения коронавируса.

На карантине в Приморье находились шесть человек. Они находились на круизном лайнере, где заразились коронавирусной инфекцией более 600 человек. Погибли четыре человека. У приморцев и омича результаты были отрицательные, поэтому в пятницу, 6 марта, их выписали.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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