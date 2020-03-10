Власти прокомментировали информацию о задержании приморца из-за коронавируса

По информации пресс-службы правительства Приморья, никакого пациента в инфекционной клинической больнице № 2 нет, и во Владивостоке никого не задерживали для того, чтобы отправить на карантин. В управлении Роспотребнадзора по региону пояснили, что в начале марта семейная пара вернулась из Италии во Владивосток. Но на карантин их не поместили. Они не находились в контакте с носителями коронавирусной инфекции.