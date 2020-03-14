В Находке взорвалась цистерна с мазутом

Posted 14 марта 2020, 00:22
Published 14 марта 2020, 00:22
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
В своих социальных сетях Олег Кожемяко поделился подробностями происшествия и успокоил взволнованную общественность, сообщив, что жертв в этой трагедии удалось избежать.
«Произошёл взрыв. С ёмкости сорвало крышку, она отлетела на десять метров, жертв нет. Произошёл разлив мазута. Сейчас принимаются все меры для того чтобы оперативно устранить последствия. Задействованы порядка сорока человек, прибыла техника, в девять утра начались работы», — рассказал Олег Кожемяко.
Сейчас 2 500 тонн мазута вытекает на территорию топливного склада, расположенного по адресу Красноармейская 21а, в районе Котельной 3.4. Оперативные службы пытаются собрать мазут и закачать его в ёмкости, стоящие на железнодорожной платформе. Что послужило причиной взрыва доподлинно неизвестно.
О происшествии стало известно около полуночи, когда местные жители услышали сильный взрыв. Уже ночью к месту аварии стянулись силы спасателей, «Примтеплоэнерго» и других оперативных служб.