Раскрыта тайна гроба на набережной Спортивной гавани Владивостока

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце февраля кадры, сделанные на набережной Спортивной гавани, появились почти во всех пабликах в социальной сети Instagram. Некоторые очевидцы в тот момент указали, что якобы рядом с гробом стояли не жители страны Восходящего солнца, а граждане КНР, которых якобы в дальнейшем разогнали. Очевидно, что их версия не нашла своего подтверждения.