Раскрыта тайна гроба на набережной Спортивной гавани Владивостока

Posted 17 марта 2020, 07:37
Published 17 марта 2020, 07:37
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Спустя почти три недели жители Владивостока узнали о том, что в это время японская рок-группа The yellow monkey снимали клип в столице Дальнего Востока. На официальном канале группы в Youtube клип к песне «Никакого будущего» уже опубликован.
Действительно, судя по кадрам видеоролика, на Спортивной набережной Владивостока стоит гроб. А рядом с ним — участники рок-группы. С чем связан такой выбор локации — неизвестно. Но не только эту территорию выбрали участники рок-группы для съёмок. В кадр попал зал Приморской краевой филармонии, набережная Цесаревича, купол на сопке Монастырская и кладбище Аякс.
Некоторые поклонники группы были восхищены песней и новым клипом, который сняли иностранные гости в краевом центре. Однако один из подписчиков, который, скорее всего, посмотрел клип, заметил тот самый гроб.
«Вот и тайна гроба раскрыта. Мне рассказывали, что они оставили гроб после съёмок. И попросили курьеров его убрать. Однако курьеры вовремя не смогли это сделать. Попали в пробку», — высказал свою версию пользователь на YouTube-канале.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце февраля кадры, сделанные на набережной Спортивной гавани, появились почти во всех пабликах в социальной сети Instagram. Некоторые очевидцы в тот момент указали, что якобы рядом с гробом стояли не жители страны Восходящего солнца, а граждане КНР, которых якобы в дальнейшем разогнали. Очевидно, что их версия не нашла своего подтверждения.