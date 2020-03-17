vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2020, 07:37

Published 17 марта 2020, 07:37

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Раскрыта тайна гроба на набережной Спортивной гавани Владивостока

17 марта 2020, 07:37
В конце февраля жителей Владивостока шокировали кадры, опубликованные в соцсетях. Там был запечатлён гроб, который стоял на льду на набережной Спортивной гавани. Оказалось, что гроб поставили специально. Но не ради злой шутки, а ради съёмок.

Спустя почти три недели жители Владивостока узнали о том, что в это время японская рок-группа The yellow monkey снимали клип в столице Дальнего Востока. На официальном канале группы в Youtube клип к песне «Никакого будущего» уже опубликован.

Действительно, судя по кадрам видеоролика, на Спортивной набережной Владивостока стоит гроб. А рядом с ним — участники рок-группы. С чем связан такой выбор локации — неизвестно. Но не только эту территорию выбрали участники рок-группы для съёмок. В кадр попал зал Приморской краевой филармонии, набережная Цесаревича, купол на сопке Монастырская и кладбище Аякс.

Некоторые поклонники группы были восхищены песней и новым клипом, который сняли иностранные гости в краевом центре. Однако один из подписчиков, который, скорее всего, посмотрел клип, заметил тот самый гроб.

«Вот и тайна гроба раскрыта. Мне рассказывали, что они оставили гроб после съёмок. И попросили курьеров его убрать. Однако курьеры вовремя не смогли это сделать. Попали в пробку», — высказал свою версию пользователь на YouTube-канале.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце февраля кадры, сделанные на набережной Спортивной гавани, появились почти во всех пабликах в социальной сети Instagram. Некоторые очевидцы в тот момент указали, что якобы рядом с гробом стояли не жители страны Восходящего солнца, а граждане КНР, которых якобы в дальнейшем разогнали. Очевидно, что их версия не нашла своего подтверждения.

#Видео#Владивосток#Клип
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика