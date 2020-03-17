Театр Горького готовит постановку, посвящённую жизни великого киноактёра Юла Бриннера

Posted 17 марта 2020, 06:22
Published 17 марта 2020, 06:22
Modified 1 сентября 2022, 03:59
Updated 1 сентября 2022, 03:59
Юл родился 11 июля 1920 года в родовом особняке Бриннеров на улице Алеутской. Многим известна история бегства семьи в Харбин, где впервые проявились творческие способности подростка, принимавшего участие в домашних спектаклях. Позднее Юл переехал в Париж, откуда и начался его путь к мировой славе. Юл Бриннер — единственный русский актёр, удостоенный премии «Оскар» за лучшее исполнение мужской роли. Эту награду ему принесла роль короля в мюзикле «Король и я». Были и другие звёздные роли в фильмах «Великолепная семёрка», «Westworld», «Опасный свет на краю земли», «Тарас Бульба».
«Судьба Юла Бриннера, нашего земляка, его жизненный путь, полный парадоксов и драматических событий — отличный материал, на основе которого может возникнуть прекрасная драматургия. И она возникла! Примерно полгода назад, в самом начале театрального сезона, Юрий Гончаров сказал мне, что работает над пьесой о Бриннере. И что академический театр впоследствии планирует спектакль… Я тогда и представить не мог, что постановку пьесы Ефим Семенович доверит мне. Это большая ответственность, и я приложу все от меня зависящие усилия, чтобы выиграть этот раунд», — рассказывает режиссёр Сергей Руденок.
Худрук театра Ефим Звеняцкий рассказал также, что кроме постановки о Бриннере театр планирует сделать спектакль об исследователе Владимире Арсеньеве. Для неё также будет написана авторская пьеса — над ней работает драматург Роман Беккулов. Ему же заказали третью пьесу на тему личностей, прославивших Владивосток, — об Элеоноре Прей.