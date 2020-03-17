Театр Горького готовит постановку, посвящённую жизни великого киноактёра Юла Бриннера

«Судьба Юла Бриннера, нашего земляка, его жизненный путь, полный парадоксов и драматических событий — отличный материал, на основе которого может возникнуть прекрасная драматургия. И она возникла! Примерно полгода назад, в самом начале театрального сезона, Юрий Гончаров сказал мне, что работает над пьесой о Бриннере. И что академический театр впоследствии планирует спектакль… Я тогда и представить не мог, что постановку пьесы Ефим Семенович доверит мне. Это большая ответственность, и я приложу все от меня зависящие усилия, чтобы выиграть этот раунд», — рассказывает режиссёр Сергей Руденок.