Генконсульство США закрывается из-за угрозы коронавируса

Posted 18 марта 2020, 09:40
Published 18 марта 2020, 09:40
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как рассказали «Восток-Медиа» в отделе по связям с общественностью генерального консульства, такое решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских граждан, а также сотрудников дипломатического представительства.
В настоящее время все собеседования для получения визы в Соединённые Штаты Америки отменены.
Когда будет возобновлена работа генконсульства США во Владивостоке – пока неизвестно, однако в госдепартаменте выразили надежду, что это произойдёт сразу же, как только позволит ситуация, и запись на собеседования незамедлительно будет открыта.
Посольство США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине продолжают работу в ограниченном формате: они открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.
По состоянию на 18 марта коронавирусной инфекцией в мире заразились уже 199475 человек, более 8 тысяч скончались.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в России на настоящий момент зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них 111 человек — граждане Российской Федерации, два человека — жители КНР и один — житель Италии. Роспотребнадзор порекомендовал главам субъектов РФ отменить все крупные мероприятия.