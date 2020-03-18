«Решать вам». Жительница Владивостока застряла на Филиппинах из-за коронавируса

Posted 18 марта 2020, 01:21
Published 18 марта 2020, 01:21
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Девушка отправилась на филиппинский остров Себу изучать английский язык. Она должна была вернуться в Приморье в конце марта, однако в расписание вмешался коронавирус, стремительно расползающийся по всему миру. Во многих странах отменяют авиарейсы, запрещают проводить массовые мероприятия, вводят комендантский час, штрафы за нарушение карантинного режима. Невольными заложниками происходящего становятся иностранцы, оказавшиеся в этот тяжёлый момент в той или иной стране. Похожая картина сейчас наблюдается на Филиппинах.
Как корреспонденту агентства рассказала жительница Владивостока Ирина М., в воскресенье, то есть 15 марта, её уведомили, что отменили занятия, а во вторник, 17 марта, посольство РФ опубликовало информацию, что все аэропорты будут закрыты из-за вируса 19 марта.
«Многие компании сразу начали отменять рейсы, билетов уже не осталось. Нас планируют вывезти из Себу (где нет заражённых) в Манилу военным самолетом. А дальше — передвигайтесь, как знаете (смотрите ответ посольства). Сегодня в Маниле уже 160 заражённых, а среди русских туристов есть дети. То есть вы хотите всех свезти в одно место, а там разбирайтесь сами как хотите? В таких обстоятельствах было бы правильно должным образом позаботиться о гражданах своей страны и помочь нам вернуться на родину. Хотя бы не подвергать угрозе семьи с маленькими детьми. Меня, кстати, дома ждёт 3-летний сын. Я уехала из дома по вынужденным обстоятельствам, а не просто на отдых. Мне очень важно вернуться домой», — говорит Ирина.
Девушка предоставила скриншот письма посольства (с пометкой «срочно и повторно»), которое она получила накануне. В тексте говорится следующее: «Вам необходимо до 20.03 вылететь из Манилы. Куда? — Решать Вам».
Между тем, на странице посольства РФ на Филиппинах в Facebook появилось сообщение о том, что делается всё возможное, чтобы помочь россиянам попасть домой. Ситуацию осложняет тот факт, что само посольство находится в Маниле, где действует комендантский час.