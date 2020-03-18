«Решать вам». Жительница Владивостока застряла на Филиппинах из-за коронавируса

«Многие компании сразу начали отменять рейсы, билетов уже не осталось. Нас планируют вывезти из Себу (где нет заражённых) в Манилу военным самолетом. А дальше — передвигайтесь, как знаете (смотрите ответ посольства). Сегодня в Маниле уже 160 заражённых, а среди русских туристов есть дети. То есть вы хотите всех свезти в одно место, а там разбирайтесь сами как хотите? В таких обстоятельствах было бы правильно должным образом позаботиться о гражданах своей страны и помочь нам вернуться на родину. Хотя бы не подвергать угрозе семьи с маленькими детьми. Меня, кстати, дома ждёт 3-летний сын. Я уехала из дома по вынужденным обстоятельствам, а не просто на отдых. Мне очень важно вернуться домой», — говорит Ирина.